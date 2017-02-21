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〈中部〉同安國小轉型 家長、校友憂廢校先兆

2017-02-21

〔記者張聰秋／芬園報導〕已有九十五年校齡的彰化縣芬園鄉同安國小，是全縣現唯一連續兩年學生總數低於四十人以下的學校，為挽救老校生存，教育處鼓勵轉型發展為特色教學或實驗性小學，但家長和校友卻擔心此舉將成為「廢校」之先兆，因而反對學校轉型。他們認為，轉型形同拔根，令人難以接受。

要求尊重偏鄉孩子受教權

同安國小在一九二二年創校，迄今已近百年歷史，但因少子化衝擊和地理位置偏遠，學生外流嚴重，新生人數逐年下滑，甚至曾有新生人數掛零情況，兩年前其安山分校併校回歸到同安國小，學生人數還是一再下滑。目前全校只有廿七個學生，三個六年級應屆畢業生，新學年度（一○六）學區七個新生，今年新學期即使學區裡全部新生都入學，學生總數還是低於四十人。

上個月，教育部發布施行「公立國民小學及國民中學合併及停辦準則」，第四條規定，學生總人數不滿五十人之學校，地方主管機關得鼓勵學校採取混齡編班、混齡教學或把學校委託私人辦理，因此縣府教育處希望同安國小要有轉型的打算。

消息傳出之後，引發家長和校友強烈反對並組自救會，還在校園懸掛布條，寫著「尊重偏鄉孩子受教權，請縣府三思而後行」等字眼，多位旅居外地的老校友專程回母校行動聲援。

家長指出，兩年前教育處才把分校合併回同安本校，如果又讓同安跟鄰近學校合併，不就跟公司「大吃小」併購相似嗎？偏遠小學再消失，偏鄉教學資源更匱乏，後遺症很多。

教處長說明 轉型才能生存

對於家長和校友的反彈，教育處長鄧進權表示，全縣只有同安國小連續兩年未滿四十人學生，教育處依照中央發佈的合併或停辦準則，若要讓學校走向合併或停辦，要進行專案評估及辦理公聽會，還要送教審會審議並送教育部備查，目前教育處沒有停辦想法，且新學年度（一○六）照常維持現行校務運作，學校要轉型，可朝發展學校特色或實驗性方案，例如蝴蝶園區或雙語實驗小學，並在新學年度課程、教學及教材，規劃混齡教學，教育處樂於提供學校諮詢輔導等相關資源。

鄧進權指出，小校面對少子化，要有轉型才能生存的打算，例如芳苑鄉民權國小轉型為彰縣第一所公辦公營的華德福實驗小學，就是挽救小校成功的案例。

同安國小兼任校長雲美雪說，要如何轉型及朝哪個方向轉型，還要跟家長溝通討論，校方也會努力找回學生，提高學生總數。

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  • 自救會在校園懸掛白布條表達家長的心聲。（記者張聰秋攝）

    自救會在校園懸掛白布條表達家長的心聲。（記者張聰秋攝）

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