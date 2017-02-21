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〈中部〉（嘉縣）大林鎮長、溪口鄉長 誰來代理？

2017-02-21

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕隨著鄉鎮市區農會代表改選結束，嘉義縣大林鎮長黃貞瑜、溪口鄉長劉純婷將轉換跑道，分別接任嘉縣農會、溪口鄉農會總幹事已成定局，大林鎮長和溪口鄉長即將出缺，派代人選成為地方火紅的議題，不過縣長張花冠昨賣關子說「代理人選尚未出爐」。

溪口農會現任總幹事孫英興將於三月十三日退休，為求無縫接軌，劉純婷隔天經理事會通過總幹事聘任案，旋即上任，鄉長職位則可望由縣府秘書、孫英興之子孫維聰代理。

嘉縣農會原總幹事蔡炳坤已在上個月屆齡退休，現由秘書代理，定於三月三十一日召開理、監事會後聘任總幹事，黃貞瑜就要走馬上任，代理鎮長人選目前有多種說法，還未定案，地方各界都相當關注。

據了解，縣議員葉和平志在問鼎下屆大林鎮長，地方傳出可能由其代理，屆時可挾「現任」優勢扶正，但要這樣就得辭去議員職務，有辜負選民期待疑慮；另傳可能延續黃貞瑜年輕世代問政的風潮，找年輕人代理鎮長，如此一來，恐會卡住葉和平的鎮長夢，挺葉鄉親勢將反彈，也很難擺平。

還有一說，為避免地方異議，可能循梅山鄉農會總幹事黃世裕模式，他八年前在鄉長任內轉任總幹事，當時縣府派現任民政處長、時任秘書陳宏基代理，任滿再由議員劉宏文順利當選鄉長。

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