〈中部〉西螺果菜市場 設全國首座蔬果溯源專區
2017-02-21
〔記者黃淑莉／雲林報導〕為讓學童吃得安心、安全、健康，農委會將於九月推動全國國中小學學生午餐食材全面採用「四章一Ｑ」認證食材，為讓團膳業者能取得認證食材，西螺鎮公所在西螺果菜市場設置蔬果溯源專區。
「四章一Ｑ」四章指CAS優良農產品、CAS有機農產品、GAP吉園圃安全蔬果、TAP產銷履歷等四標章，一Ｑ則為QR Code追溯系統的國產生鮮食材，該政策要落實關鍵在供應端貨源是否足夠。
甚至有學校老師表示，國內有機或吉園圃安全蔬果生產成本高，售價較一般慣型農法蔬果貴，且都有固定銷售通路，以目前各校營養午餐費用有能力負擔嗎？還有貨源是否足夠供應？
西螺是全台規模最大的果菜批發市場，農糧署中區分署官員日前專程拜訪西螺鎮長鄭玲惠，期盼能在西螺果菜市場設置「蔬果溯源專區」，輔導合作社場、農企業收購具有「四章一Ｑ」蔬菜，提供團膳業者採購認證食材。
西螺鎮公所指出，西螺果菜市場蔬果溯源專區已掛牌，這也是全國第一座，設有二十個小、中、大型冷藏庫，未來將進一步公開招商，提供安全蔬菜。
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