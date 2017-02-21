〈中部〉（雲林）密閉禽場沒漏洞 禽農建議補助升級

2017-02-21

〔記者林國賢／雲林報導〕禽流感延燒，禽農人人自危，建議政府應協助輔導禽農營建更具防疫效果密閉式禽場，隔絕候鳥或空氣中病毒；鵝農吳祥斌說，密閉禽場投資龐大，政府應予以補助，讓禽業升級，化危機為轉機。

台西鄉丁姓禽農則表示，考量成本，水禽多半採取露天放養，野鳥群聚飼養場內外，啄食飼料現象相當普遍，就算搭網子隔離野鳥，效果有限，這些網子只要出現一個小縫隙，野鳥便能夠鑽入，雖然有同業想出設置稻草人嚇野鳥，但效果並不顯著。

吳祥斌說，搭設圍網對防止候鳥根本無效，密閉式禽場防疫效果比較好，但密閉式禽場投資龐大，對於小場養殖禽場是龐大負擔，政府應該趁機輔導禽農轉型升級，才能治標又治本。