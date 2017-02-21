〈中部〉（嘉義）禽流感怕怕 業者籲落實設防護網

2017-02-21

〔記者蔡宗勳、林宜樟／嘉義報導〕禽流感一再發生，重創台灣養禽業，嘉義縣一名陳姓養禽業者大聲疾呼政府與業界痛定思痛，師法雞肉出口大國泰國，全面落實養禽場加裝防護網等措施，做到防疫滴水不漏，否則連年疫情，搞得人心惶惶，形成政府、業界與消費者三輸局面。

陳姓業者說，如何阻絕候鳥或其它鳥類進到養禽場，是刻不容緩的議題，政府雖曾要求裝防護網，但並未貫徹，結果又付出爆發禽流感的代價。

陳某表示，泰國是世界第四大雞肉出口國，在二○○四年爆發禽流感疫情，超過六千四百萬隻家禽遭撲殺，各國禁止泰國雞肉進口，其家禽產業損失逾十億美元，但泰國為挽救產業，輔導業者轉型為高生物安全的養殖法，走出疫情陰霾，台灣應該效法。

大林鎮簡姓民眾強調，鵝、鴨禽場往往沒有防護措施，不僅候鳥、麻雀可以飛進去搶食飼料，鵝、鴨毛更是到處飛揚，嚴重影響禽場周遭環境，政府應祭出公權力，要求業者強化防護設施，減少禽流感發生機率及維護環境。

縣府︰加強稽查裁罰

嘉縣家畜疾病防治所長李建霖說，全縣八百八十多家養禽畜牧場，該所並未統計裝置防護網的家數，即起稽查包括未登記畜牧場、未依規定裝設防護網都列入裁罰對象。

有圍網業者表示，農委會在民國九十五年間為防範禽流感入侵，補助養禽業者在禽舍四周架設圍網或設置水簾式環控禽舍，每平方公尺造價七十五至八十元，當時確實有不少禽舍架設圍網，補助停止後，裝設者寥寥無幾，顯示業者大多心存僥倖。

李建霖說，朴子烏骨雞三禽場及東石雞鴨鵝混養兩禽場，確認染上H5N2或H5N6高病原性禽流感，半徑一公里內移動管制共三十一場，採樣作業預計於本週完成。

清運。