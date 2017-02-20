〈南部〉熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄
2017-02-20
〔記者吳俊鋒／仁德報導〕熱血藥師！在仁德區經營太子藥局的群心三千慈善會理事長許文華，昨天連續第十六年自辦捐血活動，民眾踴躍挽袖，成為當地盛事，平均每屆都能獲捐五百袋，迄今累積多達兩百萬ＣＣ，堪稱最佳的「愛心募血人」。
許文華昨天在藥局前舉行捐血活動，十六年來自籌紀念品，公益號召已遠近馳名，昨天依舊可見大排長龍，維持以往的盛況。
今年參加的民眾就送一只運動手環電子錶，捐兩袋、五百ＣＣ加贈深受小朋友喜愛的磁星騎士玩具，迴響熱烈，立委王定宇與仁德區長郭鴻儀等都前往致意，感謝挽袖者，也為工作人員加油、打氣。
仁德消防分隊配合舉辦宣導活動，更有打火弟兄也一起挽袖捐血力挺，民眾都表示，捐血可救人一命，且能促進新陳代謝，行善又健康，何樂不為。
許文華每年都在農曆春節後舉辦捐血活動，因為民眾放長假，血庫比較容易匱乏，平均一次都出動兩部捐血車。許文華說，捐血紀念品都是自籌，有時花費不貲，但很有意義，甘之如飴，後來許多朋友也開始贊助，讓活動規模更為擴大。今年許文華還募集了五百包白米，捐贈給弱勢，只要中低收入戶提出證明，都能在現場領取，推廣捐血又做公益。
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