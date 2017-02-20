| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄

2017-02-20

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕熱血藥師！在仁德區經營太子藥局的群心三千慈善會理事長許文華，昨天連續第十六年自辦捐血活動，民眾踴躍挽袖，成為當地盛事，平均每屆都能獲捐五百袋，迄今累積多達兩百萬ＣＣ，堪稱最佳的「愛心募血人」。

許文華昨天在藥局前舉行捐血活動，十六年來自籌紀念品，公益號召已遠近馳名，昨天依舊可見大排長龍，維持以往的盛況。

今年參加的民眾就送一只運動手環電子錶，捐兩袋、五百ＣＣ加贈深受小朋友喜愛的磁星騎士玩具，迴響熱烈，立委王定宇與仁德區長郭鴻儀等都前往致意，感謝挽袖者，也為工作人員加油、打氣。

仁德消防分隊配合舉辦宣導活動，更有打火弟兄也一起挽袖捐血力挺，民眾都表示，捐血可救人一命，且能促進新陳代謝，行善又健康，何樂不為。

許文華每年都在農曆春節後舉辦捐血活動，因為民眾放長假，血庫比較容易匱乏，平均一次都出動兩部捐血車。許文華說，捐血紀念品都是自籌，有時花費不貲，但很有意義，甘之如飴，後來許多朋友也開始贊助，讓活動規模更為擴大。今年許文華還募集了五百包白米，捐贈給弱勢，只要中低收入戶提出證明，都能在現場領取，推廣捐血又做公益。

廣告
  • 許文華（左二）自辦捐血活動，昨天邁入第十六年。（記者吳俊鋒攝）

    許文華（左二）自辦捐血活動，昨天邁入第十六年。（記者吳俊鋒攝）

  • 民眾踴躍響應挽袖，力挺捐血活動。（記者吳俊鋒攝）

    民眾踴躍響應挽袖，力挺捐血活動。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
【遭海盜劫持 輪機長要求囚期付工資】勞資調解破裂 漁業署︰無海事報告舉證

遭索馬利亞海盜劫持的阿曼籍Naham3號漁船，經國際組織與前立委蔡正元搶救，繳付高額贖金，台籍輪機長沈瑞章去年底獲釋結束一千六百七十二天囚禁慘日，他向高市勞工局申請勞資調解，要求船東給付四年又七個月工…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：〈南部〉熱血藥師許文華 16年募血200萬㏄


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.