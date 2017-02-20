〈南部〉月津港文化園區 台南爭取10億打造

2017-02-20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕中央釋出擴大公共建設資源，南市爭取五大前瞻基礎建設，其中「文化首都歷史風華再現」的一項子計畫，文化局將爭取十億元經費打造月津港國家歷史風貌園區，結合老街巷弄、歷史建築和古蹟，再現月津港風華。

將結合老街、歷史建築和古蹟

文化局表示，月津港見證昔日倒風內海貿易港口城市變遷，「舊稱一府、二鹿、三艋舺、四月津」，是南瀛溪北地區的重要古老城鎮，擁有歷史文化資產豐富，除了民俗蜂炮節慶享譽國際，具藝術創意的月津港燈節，還有老街巷弄、歷史古蹟，彎月形的水域更形成綠水環繞的生態系統。

為溪北地區重要建設指標

南市赤崁文化園區、水交社文化園區已陸續啟動，月津港國家歷史風貌園區成為溪北地區一大建設指標。該風貌園區計畫，包括東側水域整治，打造鹽水藍綠帶生態系統；月津港西側水域整治及公園闢建，燈節會場向西拓展；公二親水護岸改造計畫讓正港碼頭再現；公三、公十六公園再造，重現倒風內海濕地；月津港治水疏濬及水質改善；公十八上游自行車步道，以及歷史老屋整修、鹽水台糖車站及倉庫遺跡整修等，預估總經費十億元。

行政院釋出擴大公共建設利多，籌編跨年度的特別預算，以推動軌道、水環境、綠能、數位及地方城鄉發展亮點建設等為主軸的前瞻基礎建設。南市五大提案包括「沙崙綠能科學城」、「台南鐵路立體化延伸工程」、「南市先進運輸系統」、「大台南三十分鐘交通生活圈」、「文化首都歷史風華再現」。

市府指出，這些重大建設都需要地方自籌配合款，南市這幾年來隨著公債法修正通過，以及堅持財政紀律，舉債空間從縣市合併前的舉債上限到現在擁有五百多億的舉債空間，也才有機會配合中央，進行台南關鍵發展的建設。