〈南部〉台南市農會改選 下營、新化戰火延燒理監事
全市投票率5成2 下營逾8成8
〔記者王涵平、王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕南市基層農會第十八屆會員代表、農事小組選舉昨日順利完成，投票率五成二，以下營區農會超過八成八投票率最高，選情漸明朗，原本選情激烈的十區，僅剩下營與新化區農會因會員代表席次接近，激戰將延至理監事選情。
兩農會雙方代表席次接近
各農會分別將於三月一日至三日召開會員代表大會，選舉農會理事、監事及出席上級農會代表，三月九日至十三日召開理事會選出理事長並聘任總幹事、及監事會選出常務監事。
南市農業局表示，昨日共選出農事小組長五百四十人、副組長四十七人及會員代表一千三百六十五人，選舉過程平順，未發生重大違規事件。
全市有六百一十一人登記競逐農事小組長，會員代表共有一千五百卅五人爭取一千三百六十六個席次。會員代表競爭較激烈前三區農會分別為新化區農會六十九位候選人、下營區農會六十九位候選人及善化區農會六十四位候選人，分別競逐四十五個農會會員代表席次。
有七區農會會員代表同額競選，選情單純，分別為台南地區農會、新營區農會、白河區農會、柳營區農會、山上區農會、左鎮區農會及龍崎區農會。
據了解，農會會員代表選舉結果出爐，農會理監事選情漸明朗，僅剩下營與新化區農會因會員代表席次接近，選情依舊較為緊繃，下營區總幹事登記候聘者為兩位農會職員，實力旗鼓相當。新化區在野陣營險勝三席，現任總幹事林麗文的連霸之路告急，但也有人評估雙方差距算小，當權派若想力拚翻盤，戰火將再延續。
台南地檢署襄閱主任檢察官陳建弘指出，昨天農會選舉，南檢有加派檢察官值日留守，不過迄投票時間截止，並未傳出重大突發狀況，檢方會持續加強查察賄選與暴力事件，迄昨天已先後查獲新化（兩件）與學甲區（一區）共三件疑賄選案，賄選及暴力事件案會持續偵辦。
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標題：〈南部〉台南市農會改選 下營、新化戰火延燒理監事
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