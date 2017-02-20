〈南部〉【可停？禁停？】停車格畫紅線 律師批︰違反明確原則

2017-02-20

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市政府很缺錢嗎？位於凹仔底商圈的機車停車格，旁邊竟然還劃設紅線，到底是可以停？還是不能停？讓民眾一頭霧水！律師李奇芳強調，市府後續沒有妥善維護，已違反明確性原則，造成民眾困擾；交通局承諾會立即改善。

李奇芳昨天行經左營區博愛二路捷運凹仔底站附近，赫見路邊的機車停車格，旁邊竟然還劃設紅線，拍照po上臉書，標註「比砂鍋還大的陷阱」，引發網友討論，有人嘲諷說：「停車費可能比一般的貴。」

研判是塗銷車格未維護

李奇芳指出，研判市府塗銷了停車格，然後劃設紅線，但後續沒有妥善維護，導致停車格的白線仍清晰可見，形成「陷阱」，已違反明確性原則，呼籲政府嚴加控管品質，切勿造成民眾不必要的負擔，引發民怨。

李奇芳強調，民眾若對交通罰單不服，可先向處罰機關陳述意見，若不服裁決結果，再以原開單機關為被告，提起行政訴訟。

交通局承諾會立即改善

記者到場察看，證實李奇芳的說法。交通局指出，因新設消防栓，配合將機車格塗銷並劃設紅線，現場確認是機車格位線浮現，今天將派工塗除。