〈南部〉【遭海盜劫持 輪機長要求囚期付工資】勞資調解破裂 漁業署︰無海事報告舉證

2017-02-20

〔記者黃良傑／高雄報導〕遭索馬利亞海盜劫持的阿曼籍Naham3號漁船，經國際組織與前立委蔡正元搶救，繳付高額贖金，台籍輪機長沈瑞章去年底獲釋結束一千六百七十二天囚禁慘日，他向高市勞工局申請勞資調解，要求船東給付四年又七個月工資，因無海事報告舉證是船東指示闖入海盜警示海域，雙方調解宣告破裂。

輪機長沈瑞章不滿船東指示他進入索馬利亞海盜出沒的海域作業，漁船才遭到海盜劫持，歷經近五年的囚禁苦牢，去年十月廿六日終於獲救返台，但迄今政府從未派人找他，詢問罹難台籍船長鍾徽德的死因，也未依法製作海事報告，沈向勞工局申請勞資調解，要求船東給付四年又七個月的工薪。

勞工局於今年一月積極協調，迄今勞資各執一詞，船東洪高雄表示，Naham3號誤入海盜海域，並非他所指示，導致船員遭劫持囚禁，不可歸責於資方而拒付沈被囚期間的工薪，究竟當時漁船有無船東指示，需視海事報告與鑑定結果，但航港局和漁業署卻互踢皮球，始終未見海事報告。

漁業署昨天緊急聲明，海事報告主要是船舶發生沉沒、擱淺、碰撞、強制停泊，或其他意外事故等海事事件時，船長將海事案情做成報告，經發生海事案件當地港口航政機關或被認可的公證人簽證，以做為船東向保險公司申請理賠依據之文件。

漁業署強調，Naham3號漁船非我國籍船舶，案發地點又在印度洋，我國政府並無製作海事報告的權責，即使該船有海事報告，航政機關也無從對該報告進行簽證。