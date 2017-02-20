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〈南部〉兩鄉長扮吉祥物 天穿日秀舞技吸睛

2017-02-20

〔記者邱芷柔／屏東報導〕竹田鄉吉祥物「頓物牛」人氣直升，鄉親搶合照，新埤鄉的「金雞」也超萌，兩隻吉祥物昨天在屏東縣「遊藝天穿 共享客家」活動上大秀舞技，吉祥物最後露出真面目，原來是竹田鄉長傅民雄與新埤鄉長林志成裝扮，讓台上、台下歡笑聲不斷。

傅民雄說，從民眾、小朋友開心的臉上就能看見吉祥物的魅力，「頓物牛」以竹田文化、客家人硬頸精神為設計概念，除帶給地方歡樂，也希望帶動鄰近地區一起發揚地方文化。

林志成表示，受到「頓物牛」邀約，他特別租來「金雞」裝扮，雖然跳得滿頭大汗，但看見大家熱情歡呼，越跳越起勁。

屏東縣八個客家鄉昨天齊聚竹田，慶祝全國客家日活動，今年特別結合世界母語日，強調多元族群融，除客庄展演活動，還有原住民、新住民一起踩街演出。

縣長潘孟安說，今年天穿日融入了屏東的特色，有多族群、多文化、多語言，不管任何一個族群，都值得保留推廣。

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  • 屏東縣長潘孟安（中）出席全國客家日活動，與竹田鄉長傅民雄（左）及新埤鄉長林志成（右）裝扮吉祥物同歡。（記者邱芷柔攝）

    屏東縣長潘孟安（中）出席全國客家日活動，與竹田鄉長傅民雄（左）及新埤鄉長林志成（右）裝扮吉祥物同歡。（記者邱芷柔攝）

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