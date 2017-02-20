〈南部〉【台東農會選舉】關農選情緊繃 投票率逾8成
〔記者張存薇／台東報導〕基層農會選舉昨天投開票，台東縣部分農會選情較緊繃，衝高投票率，以關山鎮農會八十三％最高，而會員代表、小組長到理事、總幹事都同額的成功鎮農會投票率僅卅九％。
農業處表示，台東八基層農會預計三月一到三日召開會員代表大會選出理監事，理事會則預計三月八至十日召開、選出理事長及候聘總幹事。
全縣投票率6成4
台東縣各農會小組長、會員代表投開票昨天起跑，部分較競爭的選區一早八時多就有人排隊等投票，投票所也貼心為長者準備椅子，等到上午九時一到再撤除，有的會員代表候選人也到場致意，爭取支持，投票至下午二時，隨後開票，台東縣整體投票率達六十四％。
台東縣各農會政治色彩一向較淡，也多親國民黨，東海線的東河鄉、成功鎮、長濱鄉農會總幹事及縱谷的鹿野地區農會總幹事均為單一遴聘，選情較單純。
台東地區農會總幹事亦為單一遴聘，但內部有兩派勢力較勁，且投票前一晚台東地檢署查獲疑似賄選案，兩位當事人均已交保，會員議論紛紛，選舉結果也備受關注，目前以總幹事派佔上風，而前總幹事陳益南仍有一定影響力，再加上理事選舉為連記投票，合縱連橫仍待最後整合。
總幹事將由新人出任的池上鄉農會有兩人競爭，關山鎮農會、太麻里地區農會則各有三人角逐，選情也緊繃，其中，太麻里地區農會八十二人搶四十五席會員代表，競爭白熱化，關山鎮農會三位總幹事候聘人也都出自農會體系，搶票廝殺也很激烈，關山及太麻里目前以卸任總幹事屬意的接棒人選稍佔贏面，但未達絕對優勢，池上鄉總幹事部分，以農會體系人選獲支持。
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標題：〈南部〉【台東農會選舉】關農選情緊繃 投票率逾8成
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