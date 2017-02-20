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〈台北都會〉（台北）挖補年餘 北投光明路脫離黑暗期

2017-02-20

〔記者張議晨、黃建豪／台北報導〕北市府成立道管中心統一挖補，北投光明路卻因管線更新工程反覆開挖，施工單位不同調，導致佈滿補丁，被居民譏為「黑暗路」，近期管線工程完工，由最後施工單位台電公司刨除銑鋪，前後歷時一年半。臉書粉絲團「我是北投人」前天貼出工程成果，有網友戲稱，「這不是我所認識的光明路！」也有網友質疑，「不知道這條路能撐多久。」

光明路為通往新北投主要幹道之一，但該路段一一三號起至七星公園處，自前年八月起執行管線更新工程以來，交通陷入黑暗期長達一年半之久。

民眾原以為，光明路長度不到二公里，六大管線短期就能完成更新，但換完溫泉管後，改換瓦斯管線，接著又換光纖電纜、污水管線，直至今年初台電完成電桿地下化，整條光明路才恢復「平靜」。

在光明路開店的蕭姓老闆表示，「光明路光是瓦斯、溫泉、光纖電纜就挖了一年多」，不解為何施工單位不一次做好，讓他們忍受近一年半時間；「雖然道路重鋪，但有之前經驗，不知道會不會再次開挖。」

對此，新工處挖管科長黃繼模表示，光明路工程數量多，是因為近兩年有許多污水管、溫泉管和電桿下地工程要施作，很多都是個案工程，最近由台電完成電桿下地工程後，依整合協調結果，本月十八日由台電做最後的道路銑鋪，後續除重大市政建設、緊急搶修或民生性案件，將依規定禁挖管制三年。

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  • 光明路日前重鋪柏油，終於回歸「正常」。（記者張議晨攝）

    光明路日前重鋪柏油，終於回歸「正常」。（記者張議晨攝）

  • 光明路過去路面滿是「補丁」。（記者張議晨攝）

    光明路過去路面滿是「補丁」。（記者張議晨攝）

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