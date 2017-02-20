〈台北都會〉（台北）申請案掛零 光電補助擬加碼

2017-02-20

〔記者黃建豪／台北報導〕北市府為推動綠色城市，去年就想在民間社區住宅大樓、商業大樓用戶設置太陽能光電發電設備，甚至訂定「補助設置太陽光電發電設備實施計畫」，但去年預算執行率掛零，還被市議員周柏雅修理。為此，產業發展局擬修訂計畫，協助民間申請補助或直接簡化流程，更不排除將補助比率上限的三十五％再提高金額，但補助金額上限不會超過一百萬元。

市府補助設置太陽光電發電設備實施計畫，去年編列三百五十萬元預算，申請補助案件數卻全年掛零。北市府為了雪恥，將在本月二十二日召開研商會議，邀請住宅大樓、商辦大樓管理協會、公司企業提供意見，討論補助計畫的改善方向。

產發局公用事業科長謝孟儒說，市府雖想在民間屋頂推動設置太陽能光電發電設備，並提供三十五％的補助比率上限，每案最高補助一百萬元，對比全國條件算很優渥，售電給台電不僅適用優惠電價，費用也是由民間獲益。

謝孟儒強調，台北市有足夠空間的民間屋頂大多產權複雜，是私人申請件數過低的主要原因，去年民間在屋頂設置太陽能雖然有十多件，但均不願向市府提出補助申請。

謝孟儒說，目前市府已確定改善方向，包括在三月發包找廠商，協助民間向政府申請補助與太陽能光電發電設備的建置，補助的申請流程也有研議空間，會想辦法簡短流程，也可能評估補助比率有沒有調整的空間，但一定不會超過總體設置費用的五成，金額上限也不會超過一百萬元，因為台北市很難有夠大的地方，設置總容量能達到可申請門檻的上限。