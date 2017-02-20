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〈台北都會〉（台北）搶救嘉禾新村 北側3處增列文資

2017-02-20

幼稚園、學人新村與十字樓

〔記者鍾泓良／台北報導〕市長柯文哲選前曾簽署公館嘉禾新村「全區完整保存」連署書，但本月十三日國防部已針對嘉禾新村南側進行拆除，導致承諾跳票。市府幕僚透露，市長為避免再發生嘉禾新村南側憾事，已裁示文化局、都發局等局處提出跨局處計畫，文化局將在三、四月賦予北邊愛德幼稚園、學人新村及替代役中心十字樓文資身分，再啟動都市計畫將嘉禾新村北側納入達到保存。

柯文哲選前簽署嘉禾新村全區保留的連署書，但上任後僅指定三棟為歷史建物，隨著國防部十三日正式展開拆除，讓嘉禾新村步上南港瓶蓋工廠後塵，柯選前文化承諾全數跳票。

文化局長鍾永豐證實，台北市文化資產審議委員會三、四月將辦理愛德幼稚園、學人新村及替代役中心十字樓文資現勘及鑑定。對於為何不選擇以「文資法」保障嘉禾新村北側不被拆？文化局解釋，因嘉禾已現勘六次、經兩次文資會審議，即使連擴大保存範圍也難有新事證佐證，強調保存未必須有文資身分才能保存。

土地取得是難題 估逾百億元

但該計畫仍須解決「拆除時程」及「土地取得」兩大難題；國防部目前仍未申請北側拆除執照，難保長遠計畫趕不上拆除流程。另外，依據二○○四年水源地區防災公園徵收計畫，土地徵收費用就需要一百多億元，當時也評估過財務負擔過大而不可行。

市府幕僚表示，嘉禾北側與南側不同，樹木保護是以樹群全留，因此較為嚴格；另外，都發局二、三月也將公告都市計畫委託案，因此也會依此請國防部尊重市府。至於土地取得？幕僚直說，因公告地價調升、保存範圍變動及徵收方式未定尚無法估算，但直言「絕對會花一百億元以上。」

文資團體好勁稻工作室成員郁良溎說，市府早在二○一六年初時就有保留計畫雛形，卻還是退守南側，很惋惜市府徒有政策工具，卻未即早使用才導致承諾跳票。他提到，嘉禾北側僅有三棟建築具文資身分，就算市府有意全區保存，但若計畫趕不上變化也無法保障北側，呼籲文化局賦予文資法保障，啟動暫定古蹟程序。

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  • 台北市長柯文哲選前曾簽署公館聯勤眷村嘉禾新村「全區完整保存」的連署書，但上週國防部已針對嘉禾新村南側進行拆除作業，象徵承諾跳票。（記者鍾泓良攝）

    台北市長柯文哲選前曾簽署公館聯勤眷村嘉禾新村「全區完整保存」的連署書，但上週國防部已針對嘉禾新村南側進行拆除作業，象徵承諾跳票。（記者鍾泓良攝）

  • 嘉禾新村週邊圖

    嘉禾新村週邊圖

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