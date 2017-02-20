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〈台北都會〉（台北）農會改選 關鍵士林區龍虎鬥

2017-02-20

〔記者黃建豪／台北報導〕國民黨執政時代擔任台北農產運銷公司董事長的莊龍彥、士林區農會理事長郭萬清，兩強競爭今年五月的台北市農會理事長選舉，而昨天北市九區農會二七九位會員代表選舉則是前哨戰。昨下午選舉結果出爐，投票率達六十四％，莊龍彥受訪稱掌握區農會已達六個半，五月有望奪回市農會理事長大位；郭萬清坦言莊派反撲力道很強，但未來還有得拚，意即雙方還有一場拔樁大戰。

木柵區農會 傳出疑似賄選

不過，昨天木柵區農會代表選舉卻出現疑似賄選案，產發局指出，台北市警局木柵派出所接獲報案稱，有理事暨會員代表候選人，將一袋裝有兩盒鐵觀音茶葉禮盒，送給會員後即離去，員警獲報後立即前往查扣禮盒證物，將報案人及疑似受賄人帶返分局，並移送台北地檢署偵辦，而該涉案人最終也落選。

5月市農會理事長有得拚

農會選舉分三階段進行，各區農會昨天第一階段選出會代，緊接著於三月五日前開會員代表大會，推舉理事、監事及台北市農會代表，三月十四日前各區農會理監事再推舉區農會理事長，區農會理事長上任後派任總幹事；至於市農會代表則參與五月的市農會選舉，因此各區農會會代，將左右區農會選舉結果。

北農前老董對上區理事長

北市九區農會中，因士林區農民總數多，導致二七九席區農會會代中士林區就佔卅九席，其餘八區各佔卅席，因此士林區農會選舉最關鍵且激烈，選前紛爭不斷，但昨投票時風平浪靜。

四年前農會選舉失利的莊龍彥，這次選舉強勢反撲，目標為角逐市農會理事長，並收復被郭萬清掌權的士林區，因此派「徒弟」葉文忠角逐士林區農會理事長一職。葉文忠說，郭、莊雙方各搶下十九席，其中一席中立，接下來就各憑本事，看誰在會員代表大會中配票手段較高明。

莊︰掌握6個半 郭︰結果難說

談到市農會選舉佈局，莊龍彥受訪指， 昨天的選舉結果，他應能掌握九個農會中的六個半，半個是指，有一個區農會的市農會代表，他預估搶下三席中的兩席。

郭萬清原本推估可守住士林區三分之二席次，昨天他認為士林守住二十席，但被莊派拉走十九席，雖有過半多數，但結果不如預期，可見莊派的金錢、人力都很強；至於市農會選舉，郭則說目前情勢還不明，結果還很難說。

知情農會人士分析，現任市農會理事長李國鈞其實傾向莊派，加上莊派經營農會系統幾十年，人脈很深很廣，郭萬清這次要選市農會理事長，只能靠士林區農會資源和身邊團隊，選情一定艱困。

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  • 現任士林區農會理事長郭萬清，有意向上角逐市農會理事長。（台北市市場處提供）

    現任士林區農會理事長郭萬清，有意向上角逐市農會理事長。（台北市市場處提供）

  • 台北市農會前理事長莊龍彥，此屆強勢回歸。（記者黃建豪攝）

    台北市農會前理事長莊龍彥，此屆強勢回歸。（記者黃建豪攝）

  • 台北市基層農會改選，區農會選舉第一階段昨舉行投票，九區農會選出二七九位會員代表，投票率達六十四％。（記者黃建豪攝）

    台北市基層農會改選，區農會選舉第一階段昨舉行投票，九區農會選出二七九位會員代表，投票率達六十四％。（記者黃建豪攝）

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