〈台北都會〉三峽參與式預算 助115位身障職訓
2017-02-20
〔記者張安蕎／新北報導〕身障者常因動作慢、能力有限，難以獲雇主青睞，新北市創全國之先，舉辦「身障就業參與式預算案」，經過一年推動，共協助三峽區一百一十五名身障者學習就業技能，其中廿七歲患有小腦萎縮症的伊森，因此獲得人生第一份工作，終於能為社會付出，讓他露出滿足的笑容。
此案由三峽區的身障者投票選出伊甸基金會三峽服務中心及三峽老街管委會的輔導方案，勞工局補助四百萬，開設創意手作坊、手沖咖啡等課程，協助身障者步入社會。
伊森因小腦萎縮，無法正常行走，鮮少與外界接觸，學會手沖咖啡後，如今已有多次擺攤經驗，不僅建立自信，還能為自己賺取零用金，令家長十分欣慰。
四十八歲的黃玉燕因車禍傷及手、腳，成為身障者後美髮事業停擺，心情鬱悶不快，投入身障者手工皂課程後，結交到與她遭遇類似的好友，相互分享生活經驗及手作知識，她笑說「現在宛如重獲新生，並將手工皂與美髮技巧結合，讓專業更上一層樓！」
未來三峽老街將有十六間店販售由在地身障者自製的果醬、手工皂，身障者們也會不定期擺攤，販售手沖咖啡，盼能自立生活。
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