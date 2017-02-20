〈台北都會〉2018新北市長選舉 蘇貞昌挺賴清德也挺吳秉叡

2017-02-20

〔記者李雅雯／新北報導〕前行政院長蘇貞昌昨晚出席立法委員吳秉叡「秉友會」新春團拜餐會，接受媒體訪問時，公開挺吳秉叡競選明年新北市長，但也加上但書，「如果賴清德市長要來故鄉新北市選市長，我們願意支持他，我願意當他的總幹事；若賴清德不來，我認為吳秉叡是最適合的人選」。

蘇貞昌認為，吳秉叡在北縣時代做了六年機要秘書，對於新北市相關事務最熟，廿年來一直在這裡，有能力、有魄力，對這塊土地有熱情又熟悉，夠資格帶領新北市重開機。

明年底百里侯選戰，民進黨籍立法委員吳秉叡、羅致政都被視為潛在人選，兩人也積極行動，街頭都已能見兩人的新春賀年掛報，加深選民印象。

據悉，本次以兩萬多票落選的前行政院長游錫堃也有意回鍋再戰，故鄉在萬里區的現任台南市長賴清德，也常是外界點名的可能參選人選。