| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉2018新北市長選舉 蘇貞昌挺賴清德也挺吳秉叡

2017-02-20

〔記者李雅雯／新北報導〕前行政院長蘇貞昌昨晚出席立法委員吳秉叡「秉友會」新春團拜餐會，接受媒體訪問時，公開挺吳秉叡競選明年新北市長，但也加上但書，「如果賴清德市長要來故鄉新北市選市長，我們願意支持他，我願意當他的總幹事；若賴清德不來，我認為吳秉叡是最適合的人選」。

蘇貞昌認為，吳秉叡在北縣時代做了六年機要秘書，對於新北市相關事務最熟，廿年來一直在這裡，有能力、有魄力，對這塊土地有熱情又熟悉，夠資格帶領新北市重開機。

明年底百里侯選戰，民進黨籍立法委員吳秉叡、羅致政都被視為潛在人選，兩人也積極行動，街頭都已能見兩人的新春賀年掛報，加深選民印象。

據悉，本次以兩萬多票落選的前行政院長游錫堃也有意回鍋再戰，故鄉在萬里區的現任台南市長賴清德，也常是外界點名的可能參選人選。

廣告
  • 前行政院長、前台北縣長蘇貞昌（左六）出席立法委員吳秉叡（左五）「秉友會」新春團拜餐會，力挺吳秉叡參選新北市長。（吳秉叡團隊提供）

    前行政院長、前台北縣長蘇貞昌（左六）出席立法委員吳秉叡（左五）「秉友會」新春團拜餐會，力挺吳秉叡參選新北市長。（吳秉叡團隊提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
（台北）申請案掛零 光電補助擬加碼

北市府為推動綠色城市，去年就想在民間社區住宅大樓、商業大樓用戶設置太陽能光電發電設備，甚至訂定「補助設置太陽光電發電設備實施計畫」，但去年預算執行率掛零，還被市議員周柏雅修理。為此，產業發展局擬修訂計…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：〈台北都會〉2018新北市長選舉 蘇貞昌挺賴清德也挺吳秉叡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.