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〈台北都會〉中央補助740萬 隆基客家會館將整修

2017-02-20

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市全國客家天穿日活動昨天在基隆市文化中心前廣場舉行，散居各地的基隆客家鄉親齊聚一堂，市長林右昌致詞時宣布好消息，市府向中央爭取，今年獲得七百四十萬補助，將進行信二路的客家會館整修，未來嶄新會館將提供客家鄉親交誼的場所。

農曆正月廿日「天穿日」是客家人感念女媧補天的特殊節慶，基隆市文化局在文化中心廣場舉辦活動，林右昌、議長宋瑋莉、前市長張通榮、基隆市客委會主委劉邦常及多位客家團體大老均到場。

今年的客家天穿日活動會場布置不同以往，除了客家美食外，還展示客語和客家菜的教學看板，希望民眾學習客語，許多年長的客家鄉親看了頗為感動。

客家鄉親彭先生說，現場布置的客家諺語教學看板充滿生活智慧，例如「少食多滋味、多食傷身體」，與現代醫療養生觀念不謀而合，印證先民的智慧。

昨天的活動現場安排客家粄創意拼圖競賽、認識客語闖關遊戲及客家美食饗宴園遊會，並由師傅製作甜粄料理「油推子」供人品嘗；會場規劃「以物易物活動平台」，進行交換或議價賣出，所得捐給基隆家扶中心，發揮客家人簡樸、愛物惜物的精神。

大會最高潮為宣布客家粄創意拼圖比賽名次，優勝前三名分別是基隆和平、碇內及東信國小與五堵國小聯隊；上台領獎的學生都需開口說客家話，只見學生講起客家話字正腔圓，獲得熱烈掌聲。

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  • 東信國小與五堵國小聯隊作品獲得第三名。（圖為基隆市政府提供）

    東信國小與五堵國小聯隊作品獲得第三名。（圖為基隆市政府提供）

  • 客家粄創意拼圖比賽趣味十足，碇內國小的成品拿下第二名。（圖為基隆市政府提供）

    客家粄創意拼圖比賽趣味十足，碇內國小的成品拿下第二名。（圖為基隆市政府提供）

  • 基隆市客家天穿日活動昨天登場，主辦單位舉辦客家粄創意拼圖比賽，第一名由基隆市和平國小獲得。（記者俞肇福攝）

    基隆市客家天穿日活動昨天登場，主辦單位舉辦客家粄創意拼圖比賽，第一名由基隆市和平國小獲得。（記者俞肇福攝）

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