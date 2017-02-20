〈台北都會〉基隆農會選舉 投票率逾7成

2017-02-20

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市農會昨天舉行會員代表與農事小組長選舉，過程平和，十一位農事小組長有十位同額競選，會員代表四十二位登記，選出卅一人；拜天公作美之賜，八百七十三位會員積極出席投票，投票率逾七成。

基隆市農會現任理事長陳詔文任期屆滿，本次轉換跑道參選監事；目前十六人登記角逐九席理事，監事四人登記角逐三席；目前傳出有意問鼎理事長寶座的為高進益、余松次二人，但選情尚未明朗，可能最後會出現其他人選，三月二日召開的會員代表大會，選情才會明朗。

至於農會總幹事一職，目前僅現任總幹事陳賜陸一人登記，資格也沒有問題，除非新的農會理事不同意續聘，否則總幹事無須重新聘任。