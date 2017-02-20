〈台北都會〉24個農會改選 三峽、林口激戰
〔記者賴筱桐、李雅雯／新北報導〕新北市一○六年度基層農會農事小組長及會員代表選舉昨天落幕，廿四個農會，共選出八百三十名會員代表、兩百七十一位小組長，部分農會競爭激烈，派系人馬角逐，後續理監事選舉，引起檢調密切注意。
農業局農漁會輔導科科長陳進謙指出，全市具投票權的農會會員四萬兩千一百零九人，投票人數三萬零兩百三十九人，投票率七十一．八一％，比上一次七十五％略低。
新北市地區農會總計九百三十五人登記，選出八百三十名會員代表，五百四十三人參選小組長、選出兩百七十一名，票數次高者擔任副小組長、共兩百一十七人。
會員代表部分，競爭最激烈的是三峽區，五十八人登記，選出四十五名會員代表，地方人士指出，蘇、林兩派勢力僵持不下，選情暗潮洶湧；其次是林口區四十三人登記，選出三十二名代表，金山區有五十二人登記，選出四十四名代表。
三月五日前，各基層農會必須擇定日期召開會員代表大會，選舉理事、監事及出席新北市農會的會員代表，再於三月十四日前召開理事會及監事會，由新任理監事互選理事長及常務監事，理事會聘任總幹事。
值得一提的是，板橋區農會總幹事去年六月離職，自選舉開跑以來，四度公告總幹事候聘，至今無人登記，外傳各派系運籌帷幄，尚在協調人選，今天再公告受理登記至廿四日止。
熟悉板橋農會的地方人士透露，此次板農選舉內部和諧，四十人參選會員代表，選出三十九人，並無外傳競爭激烈；總幹事無人登記，主要受到去年總幹事提前退休的士氣影響，讓想爭取的人產生心理壓力，不敢出面，等到理事會成立後觀察風向，人選才會明朗。此外，林口區總幹事候聘人選有兩人，其他區域各一人。
政黨輪替後，外界多將本次農會改選視為明年縣市長選舉的前哨戰，但地方人士認為，政黨支持傾向大多只能運用在理事長、總幹事、常務監事等三長，一般會員或農民傾向支持哪位候選人，很難被帶風向，「否則農會近九成向來挺藍，九合一選舉時，國民黨縣市首長怎還會掉這麼慘」。
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