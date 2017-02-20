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〈北部〉800年貝塚螺貝 重建奇萊平原變遷史

2017-02-20

〔記者王峻祺／花蓮報導〕成功大學考古所去年到花蓮「達固湖灣」拜訪撒奇萊雅族耆老，意外在古戰場挖出多顆貝塚螺貝，經考證已有八百多年歷史。花蓮市洄瀾人文館結合多項出土文物，舉辦年度特展，重建奇萊平原的變遷史，邀民眾一起探索消失的古聚落故事。

奇萊平原為花蓮市古地名，百年前主要居住撒奇萊雅族，歷經時代變遷及戰亂影響，古聚落逐漸消失，成大考古所於去年暑假到花蓮實習，由地方耆老引導走訪古戰場。

研究團隊在古戰場田野調查時，意外挖出距離八百年前的貝塚螺貝，並依保存下來的食物殘渣推測，當時原住民的生活方式，仍主要以撈貝、漁獵及農耕維生。

花蓮市公所表示，「滄海變桑田—消失中的奇萊平原古聚落」特展聚焦於奇萊平原的發展史，包括漢族、撒奇萊雅族與噶瑪蘭族間的聚落變遷，搭配文獻史料及考古證據，重建奇萊平原的歷史故事，除展出完整的貝塚螺貝，還有日治時期的砂素面陶片與玻璃藥瓶，其中位於十六股奇萊平原，極具重要歷史地位的延平王廟，也將提供多項古文物，如彩繪門神的門板及北管八音等樂器。

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  • 成功大學考古所去年意外在古戰場挖出多顆貝塚螺貝，經考證已有八百多年歷史。（記者王峻祺攝）

    成功大學考古所去年意外在古戰場挖出多顆貝塚螺貝，經考證已有八百多年歷史。（記者王峻祺攝）

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800年貝塚螺貝 重建奇萊平原變遷史

成功大學考古所去年到花蓮「達固湖灣」拜訪撒奇萊雅族耆老，意外在古戰場挖出多顆貝塚螺貝，經考證已有八百多年歷史。花蓮市洄瀾人文館結合多項出土文…

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