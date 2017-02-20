〈北部〉三星南山投票所 搞烏龍

2017-02-20

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭縣十個農會昨舉行改選，以壯圍與三星農會競爭最激烈，理事長、總幹事都出現競爭對手。全縣投票率為六十一％，壯圍飆達八十七％，而三星農會南山社區活動中心投開票所因故暫緩投票則一度引起騷動。

宜縣投票率6成

宜蘭縣十個農會總會員數三萬五三八○人，應選會員代表四四一人，有五○四人登記參選；農事小組長應選一七五人，二一五人登記參選。由於會員代表可選理、監事，連動到理事長與總幹事的佈局；當選名單出爐，接續就是固樁，稍有不慎就會翻盤變天。

宜縣十個農會總幹事都要拚連任，除了三星、壯圍出現競爭，其餘農會都同額登記。農會較無政黨色彩，多是派系角力或共治，三星農會理事長廖學嵩、總幹事謝志旭都遭到挑戰；壯圍農會理事長潘旺樹、總幹事陳玉華更爆拆夥，雖然都爭取連任，但合作對象不同，成為競爭對手。

壯圍農會會員代表應選四十五人，有六十四人爭逐，人數最多也最激烈；本屆曾爆發賄選案，三十餘名會員代表涉嫌賄選被查辦，原本當選的三巨頭也涉案，經認罪協商被迫放棄當選，後來重新改選，今年選舉部分人士捲土而來，也受到矚目。

宜蘭縣投票時間是上午九點到下午兩點，三星農會南山社區活動中心投開票所卻搞出烏龍。依規定，需上級指導員現場蓋印章，才能發選票開始投票。該票所指導員竟未帶印章，無法發出選票，九點左右，投票所陸續聚集廿多名投票人潮，引起騷動。經協調暫緩投票，請指導員立即下山取印，十點半才開始投票，投票時間延至下午三點半結束。