〈北部〉小檔案：水火同源

2017-02-20

宜蘭縣冬山鄉武淵村擁有多處湧泉，終年水溫恆溫在攝氏29度，地層最底下是水脈與天然氣混和層，最上方則是沙土層，底下天氣體經由裂縫上升至水脈層，之後氣體和水分又經由裂縫上升到地表，天然氣經點燃後，形成水火同源的奇景。

民國10年，武淵國小校舍動土，武淵社區才發現地底下蘊藏量穩且終年不歇的天然氣資源；民國11年，地方開始掘井，在地居民發展出鐵桶集氣及管線輸送方式來因應日常所需的烘衣、煮飯需求，是一種既省錢又環保的地方資產。

（資料來源：宜蘭縣政府，記者簡惠茹整理）