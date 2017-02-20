〈北部〉花蓮9農會改選 4戰區投票率逾7成

2017-02-20

〔記者王峻祺、游太郎／花蓮報導〕基層農會會員代表、農事小組長投票結果出爐，花蓮九個基層農會，以鳳榮、瑞穗、玉溪及富里等四區選情最為緊繃，被列入「一級戰區」，投票率達七成以上，其中富里投票率更高達八十七％，會員代表雖多半不願表態，檯面下卻已各自固樁打底，總幹事人選之爭進入白熱化。

花蓮縣鄉鎮市農會，包括花蓮市、吉安鄉、壽豐鄉、瑞穗鄉、富里鄉，及跨鄉鎮的新秀、鳳榮、光豐、玉溪地區農會，共有九個基層農會，應選出三百卅八名會員代表、一百卅一名農事小組長，其中因牽動後續總幹事遴聘的會員代表，登記參選人數就達四百六十七人，比上屆增加逾五十人。

鳳榮及富里二個農會除了現任總幹事張孟能、彭金山尋求連任外，還有鳳林鎮長蕭文龍力挺的信用部職員黃榮和，及富里鄉農會前總幹事陳榮聰支持的張素華與新人廖維正出馬挑戰，讓這兩個農會會員代表登記人數大增。

另外，瑞穗鄉農會總幹事魏清河將屆齡退休，推廣部主任甘賢璋、供銷部主任黃盛皇「兩強爭雄」，昨日選出的會員代表多半不願表態，外界認為兩人仍勢均力敵、旗鼓相當。

玉溪地區農會原本兩強爭霸，但隨著原總幹事彭子南請辭獲准，並轉任花蓮縣政府客家事務處副處長一職後，讓原本兩強對決的戰況逆轉，演變成曾任農會推廣股長的李素美出現同額競選局面。

現階段玉溪農會雖僅一人登記參選總幹事，但應選四十五席會員代表中，卻有八十人登記參選，讓選情變得撲朔迷離，謠傳恐有另名背景雄厚並於農田水利會擔任主管級職務的人，有意投入玉溪地區農會總幹事第二輪遴聘作業。

昨天九個基層農會除鳳榮、瑞穗、玉溪及富里等四區選情緊繃，其餘農會投票率平均約五成，總幹事也維持現任優勢，掌握多數會員代表席次，其中又以光豐地區農會選情較單純，現任總幹事林清水在同額競選情況下，可望順利榮登「七連霸」。

花蓮縣政府農業處表示，三月一日為各基層農會會員代表大會，並投票選舉理、監事；三月九日則為各基層農會理、監事會召開法定第一次會議，並選舉理事長及常務監事各一名，並由理事會遴聘總幹事。