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〈北部〉頭份清潔隊定點垃圾收集點 將管制

2017-02-20

垃圾不分類、廢棄物亂扔

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市公所清潔隊裡定點垃圾收集點全年無休，廿四小時開放，多年來衍生許多狀況，包括外鄉鎮民眾或餐廳等業者，及部分市民趁夜半，將自家垃圾、事業廢棄物等，通通不分類往該處扔。頭份公所表示，時常可見堆積成山景象，造成清隊員負擔，清運費一再增加，三月起決定不再全天候開放。

三月起不再廿四小時開放

清潔隊大門前近來設置鐵門，張貼公告三月一日起垃圾收集點，將有時間限制。

頭份公所清潔隊長鄭克清說，為民眾便利，廿四小時在清潔隊門口前放置一輛廿五噸垃圾車，開放給鄉親使用。

鄭克清指出，垃圾車常滿到爆，部分民眾不分類，擔憂哪天起火燃燒，後果不堪設想。

有清潔隊員說，原一星期只要去一趟焚化爐，垃圾量多到一星期要去三趟，費用增加，焚化爐也會因垃圾車內有資源回收物，拒絕處理，整車得重新檢查，耗費時間、人力。

鄭克清說，研議後，三月起清潔隊裡定點垃圾收集點，開放時間為星期一至六，上午八點至下午五點，星期天不開放。另星期一至五早上六點到八點，在頭份大鵬鳥地標公園、永貞宮大門前、後庄國小側門及僑善國小側門四處，也都有定點垃圾車。

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  • 頭份市清潔隊定點垃圾收集點設置鐵門，三月起時間管制。（記者許展溢攝）

    頭份市清潔隊定點垃圾收集點設置鐵門，三月起時間管制。（記者許展溢攝）

  • 頭份市清潔隊定點垃圾收集點全天候開放，垃圾時常滿到爆。（記者許展溢攝）

    頭份市清潔隊定點垃圾收集點全天候開放，垃圾時常滿到爆。（記者許展溢攝）

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