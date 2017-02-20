〈北部〉竹縣寶山鄉農會 連任、挑戰勢均力敵
〔記者蔡孟尚、洪美秀／新竹報導〕新竹縣十一個基層農會與新竹市農會，昨天辦理會員代表、農事小組長選舉， 除有派系競爭的寶山鄉農會外，其他選情單純；而寶山鄉農會新當選的三十二名會員代表，連任派與挑戰派約各佔一半，雙方可說勢均力敵。
新竹縣政府農業處表示，昨天辦理選舉的十一個基層農會，會員代表部分應選四百三十三人、審查合格的候選人數有四百六十人，農事小組長部分應選一百五十七人、審查合格的候選人數有一百七十五人。
新竹縣十一個基層農會除寶山鄉農會外，其他農會都是由現任績優總幹事單一登記候聘，可望篤定連任，因此牽動的會員代表及後續的理、監事選情都算單純。
至於爭取連任的寶山鄉農會現任績優總幹事李筱華，遭遇農會職員陳信良的挑戰，雙方背後都有派系支持，因此會員代表部分選情較為激烈。
熟悉寶山鄉農會選情的人士說，會員代表應選三十二人，審查合格的候選人數多達四十三人，選情是全縣最激烈，選舉結果出爐後，連任派、挑戰派各自估計都拿下半數席次，後續理事選舉的搶票、固票及配票，將考驗雙方的操盤功力。
新竹縣各基層農會將在三月五日前召開會員代表大會，選舉理事、監事，三月十四日前召開理監事會，選出理事長、常務監事，及遴聘總幹事。
竹市僅一區兩人登記 其餘同額競選
新竹市選情相對單純，共有四千零卅四人有選舉權，要選出四十二名農事小組長，有四十三人競選，只有一選區有兩人登記，其餘皆同額競選。
會員代表選舉部分，要選出五十八人，共有六十三人參選，只有五個選區有競爭，投票過程平和，共一千一百一十七人參與投票，投票率為廿七點六九％。
新竹市農會預定三月二日召開會員代表大會，選出十一名理事和三名監事，三月十三日召開理監事會選出理事長、常務監事，及遴聘總幹事。
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標題：〈北部〉竹縣寶山鄉農會 連任、挑戰勢均力敵
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