〈北部〉弱勢童上私托 市府補助差額
2017-02-20
〔記者陳昀／桃園報導〕市府社會局今年試辦「補助公益合作托嬰中心」計畫，與社會局評鑑的優等、甲等私立托嬰中心合作，針對育有兩歲以下幼童的弱勢家庭，只需月付九千元的公托價格，就能將幼童送到甲等以上的私立托兒所，差額由社會局補助，但須在送托後十五天內向社會局提出申請。
社會局婦女福利及兒童托育科長鍾梅金指出，桃園市目前有大園、龜山及中壢三家公設民營托嬰中心，另有六十六家私立托嬰中心，三家公托均滿額收托共一百五十人，而私立托嬰中心收托率平均只有六成七。
鍾梅金說，考量弱勢家庭可能無法負擔私托每月一萬五千元費用，但公托供不應求，因此今年試辦補助計畫，每家優、甲等私托會保留二至五個名額，第一年預計七十五名幼童受惠，未來再評估是否擴大補助範圍。
她指出，凡是育有兩歲以下幼童家庭，且列冊中低收入戶、低收入戶或特殊境遇家庭者，即可向社會局提出申請，每月六千元差額由社會局補助；社會局也持續以「一區一公托」為目標，希望能擴大公共托育的供給量。
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