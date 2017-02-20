〈北部〉桃園燈會不熄燈 延展至228連假

2017-02-20

〔記者李容萍／龍潭報導〕為期十天的雞年桃園燈會昨晚閉幕，市府觀光旅遊局考量二二八連假接著到來、決定暫不熄燈，加碼延展到二月廿八日，延展燈會的九天期間，保留「幸福起家」主燈秀、「百蝶嬉春」、「四月望雨」兩大燈區於原地展示，並搭配龍潭大池每週五、六、日晚間七點半、八點半的水舞秀，讓還沒參觀燈會的民眾能於二二八連假安排假期賞燈。

不過，包括「祈福燈林」、「北橫狂想曲」、「一同去礁遊」、「雞不可失」等特色燈區和創意光廊，今天會陸續撤展。

市長鄭文燦表示，今年桃園燈會獨具桃園特色的六大主題燈區及兩大創意光廊，共運用一百萬顆LED燈泡打造幸福起家環湖主燈秀，吸引超過六十萬人次參觀，帶動龍潭整體觀光，觀旅局估計經濟產值達四億二千萬元。

鄭文燦說，今年桃園燈會是龍潭吊橋最後一次參與燈會展演，建於七十四年的龍潭吊橋，因橋體鋼索嚴重鏽蝕且橋上木板間隙過大，已封閉禁止通行，觀旅局推動龍潭區觀光旅遊亮點，將分兩期拆除重建新橋，第一期包含入口迎賓廣場、景觀輕食平台、水岸遊憩碼頭、水上表演劇場、親子樂活區以及景觀吊橋拆除，預計今年九月底前完成。

第二期將就大池東岸部分再造水岸綠廊及建構親水空間，同時新建龍潭大池觀光吊橋，預計明年十二月底前完成，屆時龍潭大池東岸與西岸可串連提供民眾多元化、生態化、自然化的觀光遊憩與優質水岸遊憩空間。