〈北部〉桃園市農會選舉 藍軍可望掌握優勢

2017-02-20

〔記者邱奕統／桃園報導〕基層農會昨舉行會員代表、小組長、副組長選舉，選舉也關係市農會、全國農會代表，選情激烈，整體而言，市農會與全國農會代表選局仍由國民黨掌握。已屆滿的市農會現任理事長游象紀評估說，下屆理事長可望由常務監事李文政出馬，也感謝大家支持。

各區基層農會預定三月一至三日召開會員代表大會選舉理、監事與市農會代表，市農會也將於三月二十一日召開會員代表大會選舉理、監事與全國農會代表，並於三月二十九日理監事會議選舉理事長、常務監事及遴聘總幹事。

民進黨在下屆全國農會推派國策顧問呂子昌角逐理事長，桃園全國農會代表有四席，其中一席當然代表為市農會理事長。

市農會下屆只有現任總幹事蔡瑞源登記候聘。理事長部分，因國民黨籍游象紀已兩任屆滿，民進黨力推終身黨員楊長浩角逐下屆市農會理事長，並動員水利會系統全力輔選；國民黨方面與游象紀支持常務監事李文政，除積極固樁，也拉攏其他派系支持，選情格外激烈。

選前因競爭激烈，賄選等傳聞多，警方昨一早就到各投開票所警戒，各投開票所也見到長長的排隊投票人龍，還有會員坐輪椅、拄枴杖趕來投票，就是不放棄會員權利，部分投開票所旁還停著中型巴士，都是用來載送會員往返投開票所投票的專車。

游象紀指出，開票後估計，國民黨陣營在十二區農會中，除觀音失守，八德、大溪、桃園小輸，其他各區會員代表數都大勝三分之二以上，可望於三月一至三日召開會員代表大會中，取得多數市農會代表，李文政獲選理事長應該沒有問題，現任總幹事蔡瑞源可望獲得續聘。