〈北部〉農會改選 桃園、觀音現任派恐失利

2017-02-20

〔記者邱奕統、李容萍／桃園報導〕基層農會昨舉行會員代表、小組長選舉，選舉結果桃園區、觀音區農會現任理事長派出現失利局面，蘆竹、龜山均單一候選人，選情單純，其他各區多由現任派佔上風。

平均投票率逾7成

桃園區農會投票率七成七，理事長之爭由現任理事長李建和對上前總幹事劉紘瑜，李建和結合前縣府農業局退休科長詹喜凱，由詹登記候聘總幹事；劉紘瑜與現任總幹事黃烱倫搭檔，地方評估結果由劉紘瑜佔上風。

觀音區農會投票率七成一，因現任理事長梁春成兩任屆滿，派系推出現任理事郭來結出馬角逐理事長，遭逢現任常務監事許文進挑戰，許文進立場偏綠，他爭取地方陳系、歐系人馬支持後，與現任總幹事吳列坤合作，昨投票結果，許文進方面估計掌握多數會員代表。

八德區農會投票率九成二，現任理事長邱顯國同樣兩任屆滿，由現任常務監事邱明春與監事呂理樹兩人競爭理事長，最後由呂理樹方面評估佔上風。

大園區農會投票率八成五，理事長許阿鐘兩任屆滿，理事長席位由前大園鄉代會主席游智健與前縣議員陳長銓兩人競爭，游智健與現任總幹事呂理標搭檔，陳長銓結合前總幹事蔡武平，但蔡的總幹事候聘資格選前未獲農委會審查通過，昨天投票結果，游智健方面評估勝出。

平鎮區農會投票率八成八，現任總幹事葉思瑋及中壢市民代表會主席林永貴女兒林秀芬登記候聘總幹事，葉思瑋的父親是前農會理事長葉步盟，加上市議員莊玉輝等人力挺，實力雄厚，但地方盛傳葉思瑋因與現任農會理事長劉兆青理念不合分裂，林秀芬可能有機會接收相關人力挺，昨天會員代表出爐後仍然選情撲朔，地方人士認為，在理監事選舉前，尚未表態的會員代表將是兩派人馬爭取的關鍵票，選情尚不明朗。

新屋區農會投票率七成四，共有四人登記候聘總幹事，包括現任總幹事葉時詮、農會職員盧永才、羅煥屏與陳國雄，主要為前縣議員姜義青、前新屋鄉代表許國楣兩派角逐，實力相當，地方評估結果由姜義青支持的葉時詮略佔上風，但敵對陣營仍鴨子划水爭取勝出。

龍潭區農會投票率七成七，陳孟文、徐玉震兩名新人登記候聘總幹事，兩人都在農會服務多年，競爭激烈，地方評估結果由陳孟文掌握優勢。

此外，楊梅、大溪、復興、蘆竹、龜山區農會選情相較單純，投票率均不高，均由現任派系持續掌握。