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〈中部〉全國唯一潛水旅館開幕 消防局訓練新基地

2017-02-20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕亞洲第一家室內潛水的「潛立方」旅館十九日開幕，該旅館的潛水中心分五個深度平台，可讓遊客享受不同深度潛水的樂趣，業者也提供場地作為消防局潛水救援訓練基地。

「潛立方」旅館開幕，市長林佳龍、消防局長蕭煥章、觀光旅遊局長陳盛山、立委張廖萬堅、市議員賴順仁、大甲鎮瀾宮董事長顏清標等人均到場參加。

林佳龍表示，該旅館有潛水中心的特色，將可吸引各地的旅客，尤其是愛潛水的旅客，為台中市帶來更多的旅遊商機，也感謝業者提供場地，作為消防局潛水救援訓練的基地，提升救災人員水域救援的能量。

蕭煥章指出，水域救援是救災裡面較為困難的部分，消防署訓練中心的潛水池僅六米深，「潛立方」潛水池最深廿一米，提供台中市更完善的深水救援訓練場地。

潛立方旅館執行長王景平表示，潛立方為世界第三大室內潛水場地，有五個不同深度的平台，也打造全球唯一的室內沉船造景與珊瑚石的洞穴。

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  • 台灣第一家潛水旅館設在台中市，業者安排美人魚表演。（記者蘇金鳳攝）

    台灣第一家潛水旅館設在台中市，業者安排美人魚表演。（記者蘇金鳳攝）

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全國唯一潛水旅館開幕 消防局訓練新基地

亞洲第一家室內潛水的「潛立方」旅館十九日開幕，該旅館的潛水中心分五個深度平台，可讓遊客享受不同深度潛水的樂趣，業者也提供場地作為消防局潛水救…

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