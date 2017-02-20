〈中部〉中台灣燈會 15天逾260萬人次遊賞

2017-02-20

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中台灣元宵燈會昨日閉幕，今年燈會五日起在台中公園、清水港區藝術中心同步展開，吸引超過二百六十萬人次賞燈，而且每次都會有不同的燈光秀，一次比一次精彩，即使昨晚最後一天，還是吸引眾多民眾參觀。

今年中台灣元宵燈會還首次安排舞者在花燈平台舞蹈，更邀請到日本青森縣平川市及鳥取縣帶來精彩的傳統樂器表演，進行國際交流。昨晚閉幕，仍然維持每個整點有主燈秀。觀旅局長陳盛山指出，今年的燈會，吸引二六○萬人次參加，觀旅局會一年辦得比一年好。

陳盛山更感謝眾人的協助，讓燈會成功，而此次還增加舞者跳舞，每天四次，十五天就要跳六十次，即使遇到寒流來襲，也仍堅守崗位。

觀旅局表示，市府明年將舉辦二○一八花博，平川市已承諾明年燈會展出二層樓高的睡魔花燈，觀旅局也會持續邀請國際友好城市前來展燈或演出，吸引更多民眾來台中遊玩，延續元宵燈會傳統文化節慶活動。

今年中台灣元宵燈會在台中公園的燈區，充分利用日月湖、公園地景與歷史建築物的特色，加上浪漫光廊、環湖光環道，民眾邊划船邊賞燈。

陳盛山說，燈會開燈當天，也是日月湖百年清淤成功，大大地為今年燈會加分，讓民眾享有一個結合燈會及划船的浪漫情調。