〈中部〉農會改選 潭子、和平、清水恐翻盤

2017-02-20

〔記者李忠憲／台中報導〕農會會員代表昨日選舉，潭子、后里、清水、和平等農會有多人角逐總幹事，會員代表選舉等同前哨戰，戰況十分激烈。開票結果，潭子林淑茵、和平李順冬、清水顏秋月領先「在朝派」，后里現任總幹事王鈺州則與對手陳清琪打成平手。

昨日選出的農會代表，將在三月五日前召開會員代表大會，選出理、監事，三月十五日前選出理事長，並聘任總幹事。因此，誰能掌握多數會員代表，就能控制理事長及總幹事選情，其中，潭子、后里、清水、和平等區戰況激烈。

后里42年來 總幹事首度出現競爭

四十二年來首度打破總幹事同額競選的后里農會，由現任總幹事王鈺州迎戰上屆落選的「市長派」陳清琪，結果卅四席會員代表中，雙方各拿到十七席，勢均力敵。據指出，除了林佳龍市長與民進黨介入，出身后里的時代力量立委洪慈庸，在立法院力主農會改革，要去除浪費公款、派系惡鬥、世襲壟斷三大弊端的理念，也可能在這次選舉中發酵。

潭子等3農會 在朝派皆失去優勢

潭子區開票結果，林淑茵系統在市議員蕭隆澤及民進黨運作下，在卅一席中拿下十八席，「在朝派」陳國智只拿到十三席，林淑茵勝券在握，但仍小心謹慎，不敢大意。

和平區由現任理事長王結利及前理事長邱萬中力挺的李順冬，自估已拿下卅一席中的十七席，其他二位包括現任總幹事鄧碧珠共拿十四席，也未過半。由於王結利目前是台中市府市政顧問，一樣被視為是市長派獲勝。

清水區則由前台中市議長張清堂支持的前清水鎮長顏秋月、王瑞嘉夫婦拿下卅一席中的廿七席，現任總幹事何淑瑛只拿到四席，恐無力回天。