〈中部〉花的目屎 台語詩集批時事

2017-02-20

〔記者顏宏駿／社頭報導〕台語詩人康原出版他個人第三本台語詩集「花的目屎」，這本詩集共集合他近年來三十二首台語詩作，題材包括太陽花學運、餿油事件等，詩作有感情的抒發和對時事的批判，而其中許多台語用詞，都令人莞爾一笑。

康原是國內少數會用台語駕卸文字的詩人，因為深諳台灣俚語，總能用最到位的台語文把感情表達出來，昨天他到社頭鄉與文友相會，暢談他創作的心路歷程，不時逗弄得讀者哄堂大笑。

與書同名的詩作「花的目屎」，用玫瑰花、百合花、太陽花來串起台灣近代民主轉型的「三部曲」。玫瑰花代表楊逵面對日人的壓迫，展現台灣人拚生死抗強權的精神；百合花則代表野百合學運，康原用「封殺，鎮砧的死豬皮」形容台灣人打破「萬年國會體制」；太陽花的台語稱為「日頭花」，康原感懷學生不畏鎮暴部隊，像是染血的「日頭花」開在街仔頭。

對於台灣食安問題連環爆，康原一連用「假的世界」、「油的代誌」、「悲歌」來表達自己悲憤的心情，他用「台灣人 貪食的喙（嘴）」吞下油香、怪味、病痛；賣油的頭家，油洗洗，食油的朋友，虛瘰瘰。