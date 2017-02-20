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〈中部〉大成國小校地敗訴 彰縣拚不廢校

2017-02-20

〔記者張聰秋／彰化報導〕針對彰化市大成國小校地徵收案，縣府因敗訴而可能廢校一事，縣府昨天表示，大成國小已建校完成，基於公益之理由，絕對不能讓地主收回爭議的土地，因而連日研商對策，副縣長林明裕今天將出面和學校與家長協商，決不讓廢校一事發生。

副縣長林明裕指出，縣府初步朝三個面向構思解決，一是透過司法救濟的管道聲請再審，希望從司法找到解決之道，二是若真的法律最後救濟的管道還是輸掉了，代表縣府要為當年興辦設校時程太慢付出代價，而依照高等行政法院判決，要連同本金利息賠償給地主，三是該筆賠償金額很高，錢要從何來？縣府可以自籌或透過中央政府補助，盡全力籌錢解決問題 。

林明裕表示，中央過去沒有補助賠償經費的案例，可是，該官司案內政部是被告，縣府是參加人，高等行政法院做出判決，該筆金錢賠償由被告內政部支付，所以縣府會再跟內政部討論，由於此事早已發生十多年，基於維持學生就學權益，縣府不會讓拆校還地的事情發生，更不會做出廢校舉動，希望家長放心。

對於廢校爭議，審理該案的台中高等行政法院指出，法院審理結果，當時大成國小已建校完成，就收回土地部分，基於公益而依情況判決否准地主原告收回系爭土地，被告應賠償原告所受之損害；請求損害賠償部分，依判決結果應由被告內政部予以金錢賠償。

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  • 彰化縣政府決定全力挽救大成國小，不讓廢校之事發生。（記者張聰秋攝）

    彰化縣政府決定全力挽救大成國小，不讓廢校之事發生。（記者張聰秋攝）

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