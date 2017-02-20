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〈中部〉黃喉貂追殺 山羌撞車保命

2017-02-20

〔記者劉濱銓／南投報導〕玉山塔塔加野生動物生態豐富，前晚卻有一頭保育類山羌被黃喉貂追逐獵食，惟驚慌逃命過程中在公路撞上行駛的車輛，所幸經保育志工與玉管處同仁接力載運搶救，才免於路殺幸運挽回一條性命。

玉山塔塔加到石山地區沿途野生動物相當多，山羌與黃喉貂則同為保育類動物，平時黃喉貂就會結伴獵食山羌或水鹿，是當地動物生態食物鏈的一環，惟該路線也是連接玉山園區與阿里山的重要公路，車輛若不注意就容易與動物發生擦撞。

玉管處表示，前晚保育志工楊峻青、齊泰榮、蘇明珠等人正要從塔塔加返回石山地區休息，途經台十八線一○五公里處卻發現一頭山羌被黃喉貂獵食追捕，而急著逃命的山羌在公路逃竄時，不慎撞上遊客車輛，當下車主並未下車察看，跟在後頭的志工見狀趕緊將山羌送上車，後送塔塔加管理中心處置。

當時山羌因前肢血流不止，塔塔加同仁擔心入夜低溫恐危及山羌生命，趁山羌仍有意識氣息時，由志工與駐守人員辜怡帆合力將山羌放進紙箱固定，再由塔塔加主任陳淑梅漏夜下山趕赴集集特生中心急救，目前得知山羌前腳已斷，經治療後精力尚待恢復，未來若痊癒將會送回原地附近野放。

玉管處也說，塔塔加沿線路段蜿蜒，山區也容易起霧，加上又是野生動物常出沒的地區，遊客到此應尊重山區動物生態，並在有動物出沒指標的路段減速慢行，尤其轉彎處更應當心是否有動物停留，才能保障用路安全，並避免傷及動物。

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  • 一頭遭獵食的山羌在玉山園區公路逃竄，卻不慎撞上行駛中的車輛，經志工與玉管處合力搶救，才免於路殺幸運保住一命。（保育志工楊峻青攝，玉管處提供）

    一頭遭獵食的山羌在玉山園區公路逃竄，卻不慎撞上行駛中的車輛，經志工與玉管處合力搶救，才免於路殺幸運保住一命。（保育志工楊峻青攝，玉管處提供）

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