〈中部〉草屯現任、在野對決 戰成平手
〔記者佟振國、劉濱銓／南投報導〕基層農會選舉昨天登場，南投縣一級戰區草屯農會，開票結果四十五席會員代表兩派各掌握廿二席，唯一中立的代表當選人成為關鍵一席，選情持續激烈、膠著；中寮農會由現任派勝出；國姓農會總幹事候聘新人對決，「改革派」余家彥掌握過半席次脫穎而出；魚池農會理事長之爭，在野劉派掌握較多席次，也可望直取理事長寶座。
縣府農業處表示，當選的農會會員代表將於三月一、二日召開會員代表大會，選出理事、監事，以及出席縣農會代表，當天理事長、常務監事也會出爐，而候聘總幹事若第一輪都順利，可望在三月九日以前揭曉。
45席會員代表兩派各掌握22席
本屆農會改選，南投縣十三鄉鎮市的草屯、中寮、國姓、魚池農會有競爭，草屯農會現任「三巨頭」理事長李崧存、常務監事洪坤助、總幹事蕭忠郁，四年前打敗擔任理事長、常監多年的簡峻庭一派，此次簡峻庭與前縣議會副議長簡榮梁結合，拚全力要扳倒現任派。
草屯農會八十八人要搶四十五席會員代表，廿七里僅土城、石川里同額，其餘都有競爭，碧峰里五搶二，中正里會員只有八十多人，更是票票珍貴，雙方廝殺激烈，上午九時不到即有會員排隊等投票。
開票結果，山腳里出現同票，抽籤結果由現任派的李登傳幸運當選，使得兩派各掌握廿二席代表，勢均力敵，唯一未參與派系的代表當選人，則成為最關鍵一席，也讓接下來的理事、理事長選情及總幹事候聘持續膠著，至於先前涉賄交保的簡姓、林姓代表候選人也順利當選。
其他三個有競爭的農會選情大致明朗，國姓農會本次三巨頭全部換血，總幹事之爭，退休國小校長余家彥所屬改革派，掌握廿五至廿八席代表，擊敗退休農會分部主任劉錦勝所屬的本土派，劉錦勝為南投小英之友會理事，本次力拚南投首位綠營農會總幹事，惜功虧一簣。
中寮農會現任派掌握卅四席，大幅領先挑戰派十一席；魚池農會六十三人搶四十五席，新舊劉、許兩派勢力差別不大，選舉結果在野劉派席次略勝一籌，可望直取理事長寶座。
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