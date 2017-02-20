〈中部〉最後一夜！ 台灣燈會大爆滿

2017-02-20

〔記者廖淑玲／雲林報導〕你燈會了嗎？台灣燈會虎尾主燈區昨晚閉幕，最後一夜節目超精彩，單日參觀人次突破二百萬，整體參觀人次上看一千三百萬。

今年台灣燈會叫好又叫座，雲林縣政府強調虎尾主燈區不會再延長展期，中午過後擠進滿滿人潮、車潮，主辦單位加強接駁；雲林縣政府工務處長彭子程指出，燈會活動期間一天最多使用三百五十八輛遊覽車，另彰化縣與嘉義市等兩條城際接駁車路線，載客數也超乎規劃，每天都在增加。

除了燈區秀不完，昨晚六點半起主舞台有雲林縣立蔦松國中、台灣飛鴻館龍獅團、爵代舞蹈劇場、飛雲舞蹈劇場、泰雅原舞工坊、弗莎巴西打擊樂團、鼓魂鈦鼓、虎劇團、BALLSTAR、日本扯鈴協會、台灣戲曲學院表演，百米藝閣燈區無雙樂團演出，毫無冷場。

奧運雙金舉重國手許淑淨昨天也回到雲林參加台灣燈會閉幕式，支持故鄉盛事。