〈中部〉嘉縣綠大藍小 市農會蕭家班當家

2017-02-20

〔記者蔡宗勳、曾迺強、丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣、市各農會代表及小組長改選，昨完成投開票，過程平和順利，原本預期會有一番激戰的嘉縣六腳、阿里山鄉，選舉結果卻是一面倒，在朝派仍獲得優勢席次，屆時理監事改選，在野陣營連一席都拿不到，全縣藍綠版圖依舊不變。

至於嘉義市農會，選情相對單純，二十八席小組長有三十人登記，六十五席會員代表有六十七人登記，市農會理監事會將於三月一日舉行，十二名理監事同額競選，且均由蕭家班掌握，唯一登記總幹事候聘人、現任總幹事黃騰輝可望連任。

嘉義縣十七個鄉鎮市區農會，目前由藍營掌握的有民雄鄉、義竹鄉和布袋鎮，東石鄉則保持中立，泛綠掌握的有十三個，呈現綠大藍小的農業版圖。

綠營這次並未強攻藍營基本盤，因而藍營掌舵的農會大多西線無戰事，民雄鄉、布袋鎮農會代表選舉都是同額競選，僅義竹鄉有三個選區出現競爭，但也不怎麼激烈。

六腳代表參選大爆炸 投票率達7成6

六腳鄉農會總幹事陳有文即將屆齡退休，地方雖協調由其子陳宥樺接棒，但出現反彈聲浪，反對派組成在野聯盟推派農會員工李智賢挑戰陳宥樺，致代表選舉參選大爆炸，七十五人競逐四十五席。由於競爭激烈，六腳鄉農會代表選舉投票率高達七成六，比第二高的大林鎮五成七投票率，還多出近兩成。

六腳鄉農會由於在朝勢力根深蒂固，代表選舉結果為三十五比十，在野陣營連最基本的十五席都攻不下來，三月一日至四日將展開的代表大會，在野將無力爭取理、監事席次。

阿里山鄉選前完成協商 在朝掌握優勢

同樣的局面也出現在阿里山鄉農會代表選舉，三十八人搶三十一席，結果現任總幹事劉家顯掌握二十五席，可望順利連任，而且因為選前就已大致完成協商，競爭強度大降，也反映在投票率上面，只有五成勉強過半。

依照農會理、監事選舉規定，必須要有三分之一以上的代表席次，才可以提議修改選舉辦法，六腳、阿里山鄉在野聯盟都沒有跨過此門檻，也讓日後舉行的理、監事選舉及總幹事遴聘都單純化。