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〈中部〉雲縣19農會改選 民進黨插不上綠旗

2017-02-20

〔記者詹士弘、黃淑莉／雲林報導〕農會小組長、會員代表昨天選舉投票，綠營希望翻轉麥寮等六個農會，盼能首度插上綠旗，但開票結果不如民進黨預期，藍營張榮味家族所推出的候選人完勝，雲林農會系統仍是張家鐵板一塊；民進黨立委蘇治芬失望的表示，台灣的農民要翻身，還有好長一段路要走。

土庫、麥寮、水林、古坑、東勢、二崙 翻轉失敗

雲林廿鄉鎮農會會員代表候選人有一千一百零六人，各農會選出四十五席，民進黨希望能在土庫、麥寮、水林、古坑、東勢、二崙等六鄉鎮拿下過半席次，除東勢鄉農會延至三月四日選舉外，其他十九鄉鎮市農會選舉結果出爐，民進黨沒有任何農會獲得過半席次，搶攻全數失敗。

蘇治芬臉書貼文指出有買票 檢警調查

選情最激烈的麥寮農會，民進黨拿下廿一席，差兩席過半，水林十八席、元長十四席、土庫十一席、台西十二席；蘇治芬在臉書也貼文指昨天是「買票日」，水林鄉大山村一票兩千元、車港村一千元，另元長鄉對手在買票，請檢調速查；雲林地檢署也馬上回應，已指揮警調一一查證。

民進黨雲林縣黨部主委廖丁賜表示，黨部這次挑戰藍色基本盤，選舉結果不如預期，與選風敗壞不無關係，選舉結果雖無法達到當選三成的預期目標，但部份鄉鎮在理監事席次上都有成長。

三月十五日前完成理監事選舉

全國農會總幹事張永成則表示，此次選舉是農民對農會原來經營團隊的信任投票，農民是用農會過去四年來的經營績效來打成績，而非政治決定，台南、高雄市民進黨全面執政已有很長時間，但就是進不了農會，原因是農會與農民有相互依存的關係，農民對政治力介入農會相當排斥。

縣府農業處表示，投票選出農事小組長、會員代表等基層幹部後，三月十五日前要完成理監事選舉，並在兩個月內完成總幹事聘任，目前全縣廿一個農會總共廿四人登記候聘總幹事，其中土庫、東勢與北港各有二人登記；虎尾、口湖、二崙鄉農會則由新人登記候聘。

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  • 立委蘇治芬在臉書貼文，指農會選舉日是「買票日」。（記者詹士弘翻攝）

    立委蘇治芬在臉書貼文，指農會選舉日是「買票日」。（記者詹士弘翻攝）

  • 雲林農會選舉競爭激烈，開票時投票所有許多民眾前往關切。（記者黃淑莉攝）

    雲林農會選舉競爭激烈，開票時投票所有許多民眾前往關切。（記者黃淑莉攝）

  • 麥寮競爭激烈，各投票所投票情況踴躍。（記者黃淑莉攝）

    麥寮競爭激烈，各投票所投票情況踴躍。（記者黃淑莉攝）

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