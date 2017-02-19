〈南部〉農會選舉今投票 只有5小時
2017-02-19
〔記者楊金城／新營報導〕第十八屆基層農會會員代表、農事小組長選舉將在今天上午九點到下午二點投票，投票時間跟一般民代、首長選舉不一樣，農會選舉只有五小時投票。
承辦選務的各農會早已印妥選票，鎖在農會的金庫保護，今天護送選票、投（開）票所維安由警方協勤，農委會和台南市刑大並將派人進駐市府農業局因應選舉突發狀況。
至於全國農會代表和台南市農會理、監事，將在下週受理登記參選，農業局農會輔導科長吳威達說，台南市全國農會代表有八席，包括票選七席，和台南市農會理事長一席當然代表。
下屆（第十八屆）三十二區基層農會選舉今天就要投票選出農會會員代表、農事小組長，總幹事登記候聘有競爭的農會，在會員代表選出後，由各陣營掌握的代表席次多寡即可看出勝負，很少翻盤。
農業局排定接下來三月一日到三月三日，三十二區農會將召開會員代表大會，選舉下屆區農會理、監事和台南市農會代表；三月九日到三月十三日召開基層農會理、監事會，投票選出農會「三巨頭」理事長、常務監事和聘任總幹事。
台南市農會則將在三月廿三日召開會員代表大會，投票選出下屆理、監事、全國農會代表，三月三十一日召開理、監事會，選出和聘任市農會「三巨頭」。
三十二區農會代表選舉中，以玉井、新化、楠西、東山、下營、後壁、學甲、佳里、善化選情最激烈。
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