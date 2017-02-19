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〈南部〉杜絕工業區養地 擬修法強制買回

2017-02-19

〔記者楊金城／新營報導〕不要想養地賺錢，購地廠商趕快建廠，否則未來產業創新條例修法通過後，可能面臨被政府強制買回工業區土地的命運。

市府經發局局長方進呈昨天說，行政院去年召集各縣市就產創條例修法開過多次會議，研議產創修法方向，不管是經濟部還是縣市政府開發的工業區都一體適用。但修法強制處分人民財產有違憲之虞，爭議仍大。

不希望工業區土地閒置

方進呈說，政府開發工業區，當然希望吸引廠商進駐投資設廠，促進經濟發展和就業市場，不希望工業區土地閒置，有些產業發展趨勢變化很快，設廠計畫或進度可能延宕，但也有些購地廠商心存養地伺機賣地賺取價差的心態，現行的法令無法對這些廠商購得的土地強制處分，而有修法強制收買的研議。

台南市經發局動用產業園區開發管理基金，開發的柳營科技工業區、永康科技工業區、樹谷園區，目前已建廠和建廠中的面積比例將近園區的八成，廠商開發設廠表現還不錯。

又以柳科一期、二期為例，一開始市府賣地一坪不到二萬元，去年中標售柳科二期一塊土地時已飆漲到一坪三萬五千元，地價比以前漲一倍，如果廠商轉售土地，確實有利可圖。

使用廿％建廠生產才可賣

方進呈說，市府不希望開發的工業區建廠開發比率太少，申購土地廠商只想養地賺錢，手中的「武器」在出售手冊中就規範廠商土地使用廿％建廠生產才可以賣地，無法建廠的也可以將土地轉租給其他廠商使用，如果想直接賣地，市府在廠商申請用水用電和污染排放許可會加以「嚴審」，以嚇阻土地買賣。

工業區因部分土地閒置，有的只建廿％，園區部分區塊看起來空蕩蕩，甚至長出灌木樹林來，方進呈說，市府在出售工業區土地手冊中限制廠商賣地的「武器」力量還是不夠，產創修法被視為「終極」武器，嚇阻炒作工業區土地，對想要真正設廠生產的廠商不受影響。

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  • 柳營科技工業區一期設廠率不錯，榮剛集團全球營運總部還設在柳科內。（記者楊金城攝）

    柳營科技工業區一期設廠率不錯，榮剛集團全球營運總部還設在柳科內。（記者楊金城攝）

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