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〈南部〉老店肉伯火雞肉飯 將休4天

2017-02-19

〔記者王捷／台南報導〕曾被ＣＮＮ推薦的台南必吃美食「肉伯」火雞肉飯，將自二十一日起休息到二十四日，創店老闆「肉伯」廖守芳說，台南老店與台北分店用的雞肉都是現宰雞肉，但受到H5N6影響，來客數下降，只好暫時休息到二十四日，至於影響多大，肉伯相當低調，只說一個月差不多用六十斤的雞肉，但沒有好的雞肉，他寧願不賣，也不要影響品質，先休息四天觀望。

ＣＮＮ推薦十九道必吃的台南小吃，其中一間就在台南中西區，去年肉伯將生意交棒給兒子，到台北信義區開分店，吸引不少在台北的台南人一解鄉愁，但說到H5N6，肉伯直呼「不要再報導了，越報生意越差」，坦承這幾天受到H5N6影響，來客數下降，又突然傳出禁宰，讓他有點挫折，希望政府趕快調查清楚。

肉伯火雞肉飯隔壁的「信」燒烤店老闆黃信凱說，燒烤店以肉品為主，最近點雞肉的顧客有點下滑，不過還有牛肉、豬肉、海鮮，所以影響不會太大，倒是肉伯因為是以雞肉為主，沒有現宰的雞肉可以用，所以打算要先休息幾天，想吃肉伯火雞肉飯的，恐怕還要等個幾天了。

台南市養雞發展協會理事長郭國民說，目前旗下三十九個會員的雞寮都沒有傳出雞隻發病的狀況，但是因為受到疫情影響，有三分之一雞寮將休息，直到可以開始宰雞為止。

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  • 肉伯火雞肉飯已經營業超過30年，不過受到H5N6影響，將暫時休息4天。（記者王捷攝）

    肉伯火雞肉飯已經營業超過30年，不過受到H5N6影響，將暫時休息4天。（記者王捷攝）

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