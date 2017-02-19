〈南部〉老店肉伯火雞肉飯 將休4天
2017-02-19
〔記者王捷／台南報導〕曾被ＣＮＮ推薦的台南必吃美食「肉伯」火雞肉飯，將自二十一日起休息到二十四日，創店老闆「肉伯」廖守芳說，台南老店與台北分店用的雞肉都是現宰雞肉，但受到H5N6影響，來客數下降，只好暫時休息到二十四日，至於影響多大，肉伯相當低調，只說一個月差不多用六十斤的雞肉，但沒有好的雞肉，他寧願不賣，也不要影響品質，先休息四天觀望。
ＣＮＮ推薦十九道必吃的台南小吃，其中一間就在台南中西區，去年肉伯將生意交棒給兒子，到台北信義區開分店，吸引不少在台北的台南人一解鄉愁，但說到H5N6，肉伯直呼「不要再報導了，越報生意越差」，坦承這幾天受到H5N6影響，來客數下降，又突然傳出禁宰，讓他有點挫折，希望政府趕快調查清楚。
肉伯火雞肉飯隔壁的「信」燒烤店老闆黃信凱說，燒烤店以肉品為主，最近點雞肉的顧客有點下滑，不過還有牛肉、豬肉、海鮮，所以影響不會太大，倒是肉伯因為是以雞肉為主，沒有現宰的雞肉可以用，所以打算要先休息幾天，想吃肉伯火雞肉飯的，恐怕還要等個幾天了。
台南市養雞發展協會理事長郭國民說，目前旗下三十九個會員的雞寮都沒有傳出雞隻發病的狀況，但是因為受到疫情影響，有三分之一雞寮將休息，直到可以開始宰雞為止。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
下營一火雞場中鏢 確診高病原H5N2
禽流感疫情擴大，台南市繼六甲火雞場確診感染高病原H5N6、官田水雉園區驗出H5N6和H5N2後，下營區另一火雞場昨天也確診為高病原性H5N2…
網友回應
熱門新聞
- 射飛彈、金正男被暗殺 中國全年不進口北韓煤炭
- 02/19 各報重點新聞一覽
- 大福彩頭獎摃龜
- 〈微小說 〉記憶
- 〈徵文啟事〉冰箱不夠用嗎
- 陳冠宇明抗古巴 謹記伊東勤教誨
- 墨國地洞水晶內 微生物活了5萬年
- 吳宗憲攻蛋嘉賓 沒邀周董
- 連靜雯苦練瑜珈10年 升格當老師
- 想吃麻油雞卻沒雞肉？ 醫師：可用豬牛羊替代
- 中國賣家攻占臉書 大舉侵台坑買家
- 明星賽秀一場 魏少絕口不提KD
- 〈小繆思〉 戛然而止
- 朱國珍／一個人的除夕
- 創業別怕失敗 唐鳳：提升為志業
- 〈生活OK繃〉濾網瀝水小撇步
- 蕭詒徽／空腹
- 【藝文短訊-1】 王浩威文學講座
- NBA球星「暖」實力
- 陳美鳳合體翁家明催淚 體驗盲棒競賽大開眼界
- 嘉納拖了2年 終於休掉小班
- 「凱拉」洋娃娃成竊聽工具 德國禁賣
- 228遺族籲：立院應速通過促轉條例
- 《謠言終結站》網傳「塑膠米」流通 農委會說假的啦
- 自由廣場》邀請熱比婭訪台風波
- 〈徵文大拼盤〉營養午餐完食
- 自由廣場》陳庚金這位好同志
- 台鐵全線圍籬 拚年底設百公里
- 男模克勇士 裕隆排名保「升」機
- 《中英對照讀新聞》South Korea has OECD’s second-worst air quality 南韓空氣品質為經濟合作暨發展組織國家第二糟
- 自由廣場》世代接力 國家永續
- 【愛讀書】 《故事就這麼誕生了：小川洋子的創作與日常》
- 想買包包和衣服... 日本過半女高中生坦承賣淫
- 艷婦搭訕阿伯 打翻奶趁機下藥劫財
- 沒錢餵女兒 單親媽影印鈔票兌現
- 〈看門道評味道〉老酒釀新風味
- 《愛國者》還原波馬爆炸 大明星向警察取經
- 金正男遇害 陰謀論滿天飛
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Foreign minister says China ready to work with US
- 父子5樓掛看板 遭帆布掃落雙亡
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉老店肉伯火雞肉飯 將休4天
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分