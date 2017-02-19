〈南部〉防治禽流感 36處加強取締餵野鴿
〔記者洪瑞琴／台南報導〕H5N6禽流感疫情拉警報，為加強疫情防治，南市環保局稽查人員及各權責管理單位已針對三十六處公共區域、公園及廣場等場所，加強稽查取締任意餵食野鴿，昨日就在安億路林默娘紀念公園停車場開罰第一張罰單，籲請民眾在公共場所不要餵食野鴿，以免因污染環境衛生而違反廢棄物清理法而受罰。
林默娘公園停車場 開出首張罰單
環保局表示，遭開罰民眾是在地面撒飼料，因為不是特定飼養，所以依廢棄物清理法污染地面開罰一千二百元。
環保局表示，許多愛鳥民眾常自行購買飼料到公園廣場餵食禽鳥，這原本是出於愛護動物，但卻往往導致公園廣場到處是鳥類的排泄物，形成環境污染，現在正值禽流感疫情，切勿隨意餵食，減少野鴿食物來源，避免野鴿群聚棲息。
環保局已針對南市三十六處野鴿常出沒公共區域進行消毒，維護環境衛生，同時提醒民眾，不要任意靠近、接觸野鴿（或其他禽鳥），若發現大量死亡禽類，勿直接接觸屍體，立即通報該局或各區清潔隊前往處理，若發現違規餵養，可向市民服務熱線1999或0800-066666反映，該局將會派員前往查處，查證屬實將依廢清法開罰一千二百元至六千元。
議會國民黨團書記長王家貞表示，雖然市府不斷呼籲不要餵食野鳥，可是還是有市民帶著小朋友拿著麵包屑或小米在各公園、觀光景點或空地餵食斑鳩等野鳥，議員服務處接獲不少檢舉陳情電話，台北、台中都已祭罰，有疫情的台南呢？市府應請鄰里長從社區開始防範，祭出重罰以防疫情擴大。
住台南文化中心附近的陳先生表示，平日就見民眾或老人家餵養鴿子，增進親子互動，現在發生疫情才加強取締，可能會讓一般人錯愕：「餵鴿子有犯法？」應該設立告示牌，先勸導再開罰。
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標題：〈南部〉防治禽流感 36處加強取締餵野鴿
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