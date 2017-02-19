〈南部〉《觀察筆記》杞人之憂

2017-02-19

美國陸戰隊駐守在台協會，台灣就會成為棋子或籌碼？

一個十多人的保護班或稱之為保護隊，就能力挽海峽洶湧狂瀾？未免高估。也低估中國。

台灣可以成就制中的籌碼嗎？若可以，是台灣夠大夠有力，經濟與軍事上的能量喊水會結凍，不然，憑哪一點人家要教你幫腔，要拿你來恐嚇別人。

郝龍斌以為美國陸戰隊一個班來台北保護在台協會，就會有棋子和籌碼的作用，這是政治考慮，也看扁中國。習近平也許會借題發揮，但絕不會因此就封鎖台灣貿易，考慮動武的選項。

鬥，是要創造最有利的形勢。兩岸的曖昧，是一種模糊的情態，不能鬥破的。

但是，一個美國陸戰班就能增加台灣在海峽與國際地緣政治的砝碼，是簡化的聯想。

在川普手上以陸戰班起個頭，向緊密關係邁進，燒熱台灣這個冷灶，就是萬福了！（資深記者黃明裕）