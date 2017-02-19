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〈南部〉燕巢、大寮農會爆現金賄選 2人交保

2017-02-19

〔記者蔡清華、黃良傑／高雄報導〕高雄市廿六個基層農會農事小組長、副組長及會員代表改選，今日舉行投開票，檢調至目前已掌握十四件賄選情資，昨天更在燕巢、大寮區農會分別查獲現金賄選案，檢警調全力動員，漏夜持續查賄不手軟。

燕巢 候選人、樁腳交保候傳

橋頭地檢署昨天傳喚涉嫌行賄的燕巢賴姓會員代表候選人、余姓樁腳及會員到案，會員坦承收到余姓樁腳交付賄款一千元至二千元不等，當庭繳回不法所得，余姓樁腳亦繳回尚未發放的賄款一萬八千元，賴、余分別以三萬元、五萬元交保候傳。

大寮 候選人、4證人均請回

高雄地檢署昨天也傳喚大寮區農會涉嫌買票的王姓候選人，及簡姓等四名證人到案，王坦承以每票五百元行賄，因事證明確，無逃亡或勾串共犯及證人之虞，五人均訊後請回。

農業局表示，農會改選投票今天上午九時起，至下午一時止，隨即辦理開票程序，這次選舉為高雄縣、市合併後，第二次農會屆次改選，投（開）票所設置三八三處，除警察人員，總共出動近二千五百位工作人員投入選務工作，將選出會員代表一○三二人、農事小組長三八三人。

選前以旗山、大樹、杉林、彌陀、鳥松等區戰況激烈，買票傳聞不斷，尤以大樹、旗山區農會戰況最激烈，大樹農會現任總幹事張清榮廿年來沒有對手，今年挑戰派來勢洶洶，保險部主任高子珺主打農會改革，兩派人馬攻防激烈，日前還因文宣風波鬧上警局。

旗山農會現任總幹事吳建德尋求連任，挑戰派石檻彰捲土重來，與水利會勢力合作，雖然與他搭檔參選理事長的陳姓候選人被判定資格不符，但陳在上週向法院提出假處分，出庭陳述力保資格，令挑戰派士氣大振。

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  • 燕巢區農會被查獲有會員代表候選人涉嫌現金賄選。（記者蔡清華攝）

    燕巢區農會被查獲有會員代表候選人涉嫌現金賄選。（記者蔡清華攝）

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