〈南部〉台東太平溪出海口 候鳥與垃圾相伴

2017-02-19

縣府︰不法人士傾倒

〔記者王秀亭／台東報導〕台東縣太平溪出海口是候鳥過境重要棲息地，日前有十餘隻冬候鳥黑尾鷗在附近徘徊覓食，鳥友發現出海口沙灘上成堆成排垃圾，讓黑尾鷗不時飛過垃圾堆，真是有種「讓候鳥嫌我們髒」的罪惡感，縣府建設處表示，太平溪、利嘉溪出海口垃圾問題確實是「我們的痛」，常遭不法人士傾倒垃圾，清了又清。

鳥友說，時常到太平溪出海口追蹤候鳥身影，更常陪伴的是沙灘垃圾產生出來的惡臭，這種情形在農曆過年前後累積更多，沿著出海口旁的沙灘上，成排的垃圾有的已經腐化，更多的是飲料罐、寶特瓶、塑膠袋等物，讓美麗的東海岸怎樣也美麗不起來。

建設處︰去年底才清過

建設處副處長蔡勝雄表示，交通便利的縣管河川兩旁、出海口及防汛道路常遭民眾惡意傾倒垃圾、廢棄物，尤以太平溪、利嘉溪出海口為最，縣府每年花費近百萬元清除河川兩旁、防汛道路上的垃圾及廢棄物，太平溪出海口去年底才清過一次，如今又堆積不少垃圾，從河川旁垃圾研判，以民眾惡意傾倒居多。

台東縣環保局環境衛生管理科指出，太平溪出海口往海的沙灘也接獲民眾反應垃圾多，實地走訪後確定是遭民眾偷倒，縣內不少地方都有類似情形，經拍照、衛星定位後，發現該處為無地號土地，理應屬國有財產署管轄範圍，依廢棄物清理法，應由土地所有人或管理人清走垃圾，會與國有財產署協調釐清，更歡迎民眾向環保局檢舉偷倒垃圾、廢棄物者。