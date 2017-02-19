〈台北都會〉傳統市場禽肉攤商 盼獲補助或減租
2017-02-19
〔記者黃建豪、沈佩瑤／台北報導〕為抑制禽流感疫情，全國家禽屠宰場休宰七天，對連鎖賣場影響不大，卻造成傳統市場禽肉供應不足，台北市市場處昨召集傳統市場禽肉攤商代表開會，有攤商抱怨，這次禁令來得太突然，配套又沒做好，盼政府給予補助或攤位減租做為補償。市場處表示，會在研議後向市長柯文哲報告，並將攤販要求轉告給中央。
市場處：損失難衡量 仍將研議
記者實際走訪傳統市場與店家，環南市場雞肉攤販表示，市場賣的雞肉價格其實沒漲，但禽流感弄得人心惶惶，這兩天生意少了約三分之一，都靠老顧客在撐。南機場夜市雞肉飯業者說，他們一直是跟固定的廠商進貨，價格不受影響，但禁宰只是一個星期，所以都會自己吸收，先撐過這陣子。
台北市傳統市場雞肉攤商昨趁著與官員開會大吐苦水，市場處主秘王夢龍說，目前政府的任務是確保民生供應充足，肉雞的部分冷凍庫存足夠，但鴨、鵝部分一定不夠，市府已啟動禽肉查價作業；至於攤商要求補助、減免禁宰期間攤位租金，王夢龍說，禽肉相關的業態太多，很難個別衡量業者的損失，但仍會研議。
市長柯文哲昨受訪表示，目前冷凍庫存量還夠，不過仍要協調豬肉、牛肉做替代，另外北市府會注意市場價格，「不要讓他們（攤商）隨便哄抬價格」。
面對禽流感疫情拉警報，不少立委質疑農委會的防疫機制不夠積極，台大流行病學與預防醫學研究所教授金傳春也指政府反應慢半拍，柯文哲說，現在航空旅遊發達，希望大家不要再幻想不會有流感出現，既然是一定會遇到的問題，就要好好思考如何在疾病出現後，利用現有防疫體系好好將它限制住。
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