〈台北都會〉228事件70週年 紀念活動辦11個月

2017-02-19

〔記者沈佩瑤／台北報導〕今年是二二八事件七十週年，也是台北二二八紀念館開館廿年。台北市文化局規劃長達十一個月的系列紀念活動，包括二二八當天在二二八和平公園二二八紀念碑廣場舉行中樞紀念儀式，以及主題特展、音樂季、文學季、藝術季和人權季等。

另一方面，台北市文化局所屬的二二八紀念館、財團法人二二八事件紀念基金會所屬二二八國家紀念館、文化部管轄的國家人權博物館籌備處也將於三月一日簽合作備忘錄，無償使用三方的智慧財產權，透過多元方式促進民眾瞭解二二八事件。

主題特展部分，文化局初步規劃兩個檔次。第一個檔次「二二八事件七十週年暨台北二二八紀念館開館廿週年紀念特展」，預計二月廿三日至五月廿三日展出，主要內容為典藏文獻及回顧二二八紀念館開館歷程；第二個檔次「二二八與我特展」，則會對外徵集有關二二八事件的個人回憶錄、文件、書籍，利用互動展出的方式拉近民眾關係，從十月廿六日起展至明年一月廿八日。

此外，在二月廿五日到三月十一日期間，二二八紀念館將舉辦四場二二八音樂演奏會及一場戶外大型音樂會；同時會在四月七日至六月廿三日，藉由三場文學講座、影展沙龍和書法特展，分別從詩詞、散文、小說等角度，讓民眾沿著文學的足跡認識二二八。

今年下半年，文化局推出一系列藝術季與人權季活動。除有兩場藝術沙龍座談、一場戲劇表演，還邀請蒲添生紀念館策劃雕塑聯展。並有四個場次的影像沙龍，讓影像表述人權議題，搭配映後座談方式和參與民眾進行交流、對談。